Demanda pa Colegio Playa ta grandi

Igmar Davelaar di SMOA ta splica cu e demanda cu Colegio Arubano tin ta grandi na Oranjestad. E ta splica mas di e desaroyo di e crecemento aki.

El a splica cu esaki ta keda un reto. Algun aña pasa, e expectativa tabata pa haci e scol mas chikito. Pero den practica a mira cu esey no ta e caso awor aki. Ta drentando mas mucha aden cu kier caba Colegio. Door cu Colegio tin asina tanto aña di existencia, mayoria di mayornan ta prefera pa trece nan yiunan na Colegio Arubano, apesar cu tin Colegio San Nicolas, cu tambe ta un hopi bon scol, segun Davelaar.

Sinembargo di un of otro manera tur hende kier pa nan yiunan bin Colegio Arubano. Por a ripara tambe cu den ciclo basico I y e mes ta atende muchanan di MAVO cu ta drenta Colegio Arubano, cu ta creciendo. Si aña pasa tabata tin 90 mucha di MAVO cu a drenta, si no tin hera, e aña aki e ta mas of menos 100 pa 120 mucha. Ta papiando aki di 30 pa 40 mucha extra cu a drenta, cual ta un klas y mey acerca.

A papia di e edificio. E edificio en berdad ta bieu y e directiva tin atencion riba esaki. Por atende asina tanto alumno. Mas cu esey no por. Pa awor aki e ta OK. Pero si den futuro mester bin mas alumno, e crece, ta bay haya e ora cu tin cu bay nenga hende, pasobra no ta cu no kier, pero no tin e espacio pa tuma e alumnonan ey.

No por nenga estudio, mirando cu tin varios ley cu ta proteha derecho di enseñansa. Davelaar a splica cu Colegio Arubano no ta e unico scol di HAVO den e caso aki, cual ta bay te VWO 6. Colegio San Nicolas tambe tin HAVO y VWO, pero te V3. E scol tambe ta uno bon, el a splica.

A puntra Davelaar mirando e crecemeto di colegio, por ser bon maneha of e tin su retonan cun’e pa cual aki e ta splica riba algun puntonan cu no a habri bon pero ta cosnan chikito.

El a splica cu a cuminsa aña, cu problemanan cu tur aña ta existi. Kisas por tin un fout cu e rooster, of a pone vak etc. ta cosnan cu ta keda bin. E aña aki e no ta otro cu e otro añanan anterior. E ta cosnan cu por regla. Fuera di esey, Davelaar no a tende di ningun otro problema. Esey ta mas cos cu alumnonan ta bin cerca bo y ta bisa cu esaki no ta bon of esey no ta bon cu e rooster, of no a haya buki. E ora ta percura pa nan haya nan buki y pa trece cambio cu mester wordo treci, Davelaar a enfatisa.