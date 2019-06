Demanda pa bushalte na Pos Chikito no ta den man di DOW

E Green Corridor tabata un proyecto cu a wordo planifica unda ta tene cuenta cu diferente aspecto. Un di nan tabata transporte publico, caminda cu a sinta cu Arubus den e proceso aki y a puntra nan unda nan lo kier e diferente bushaltenan.

Sr. Marlon Croes, lo mester haci un analisis di unda e demanda ta na unda ta pone un halte necesario, completo unda cu e usuario por sinta den sombra. Esey ta loke DOW a haya y esaki a wordo poni.

Cu Arubus a palabra cu lo pone e facilidad infrastructural, pero pa loke ta e casita (bushalte) ta Arubus mes lo zorg p’esey, ya cu nan lo pone propaganda ariba dje, y e entrada di esaki ta pa Arubus. Pero esaki no a sosode.

Di otro banda, e pregunta clave cu mester wordo haci ta, un bus cu ta core ariba un caminda principal, no ta un bus cu ta rindi hopi. Si kier duna servicio, tin cu reevalua e rutanan y drenta den e barionan, con grandi ta yega den e poblacion pa por piki e pasaheronan, lo mester wordo evalua. Den e caso aki a combersa cu gerencia di Arubus di e tempo ey, cu enbes di laga e bus core for di Balashi bay direccion Pos CHikito, lag’e drenta paden, pasa via e brug, pasa den Pos Chikito y subi bek na e rotonde of ta subi un poco mas pariba. Ta pasa den e curason di e bario pa piki hende. E ora ta duna un miho servicio y e distancia cu ta cana for di cas pa e bushalte ta mas cortico.

Tin un regla cu ta bisa cu cada 400 m mester pone un halte. Pero Aruba a desaroya den un forma disperso. Si pone un borchi cada 400 m cu niun hende ta bin, ta inversion benta afo. Ta cosan cu tin cu partner y papia cu Arubus ariba dje.

Parti paden di e barionan tin espacio suficiente pa por desaroya algun bushalte y asina tambe trece Arubus mas cerca di e pueblo. Te asina leu Sr. Marlon Croes, director di DOW.

