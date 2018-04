Demanda grandi contra Facebook y Cambridge Analytica na Merca y Gran Britania

LONDON/WASHINGTON D.C.- Abogadonan di Merca y Gran Britania a cuminsa cu accionnan legal contra di Facebook, Cambridge Analytica y e companianan SCL Group Limited y Global Science Research Limited (GSR). Nan ta wordo acusa di a uza datonan personal di mas di 71 miyon persona den e dos paisnan aki, solamente.

Segun e demanda presenta, e companianan demanda a uza informacion priva di usuarionan di e red social pa genera “campaña di propaganda politico na Merca y Reino Uni.

Aleksander Kogan, neurocientifico di e Universidad di Cambridge, y director di GSR, a crea un test di personalidad (This is your digital life), cu , pa e wordo completa, tabata rekeri di un cuminsa un sesion di e usario di Facebook, algo cu hopi di e aplicacionnan ta solicita.

Cerca di 270 mil usuario a instala e aplicacion, pero, door di e forma con e aplicacion a wordo traha, Kogan a obtene e informacion di 87 miyon profile di e red social.

E datonan obteni tabata inclui nombernan, numbernan di telefon, email y interesnan politico y religioso. Aunke cu Kogan tabata tin permiso pa obtene e informacion pa finnan politico y comercial. Esey ta e punto mas importante den henter e asunto aki.

Segun e demanda ta specifica, ta haci uzo di datonan personal pa logra e obhetivo principal di Cambridge Analytica: elabora perfilnan psicologico di votantenan pa afecta resultado electoral na Merca y Gran Britania.

Den e sentido aki, Facebook ta wordo acusa di no a actua na un manera responsabel pa proteha e datonan di un miyon di usuario na Gran Britania y 70.6 miyon usuario na Merca. E informacion lo a wordo uza den e referendum riba si Gran Britania lo mester keda den Union Europeo y despues na Merca, durante e campaña presidencial na 2016.

Segun Facebook a bisa den un comunicado, mayoria di e usuarionan afecta pa e incidente ta na Merca (mas di 70 miyon usuario), na Reino Uni (1.1 miyon usuario), Canada (600 mil usuario), India (550 miyon usuario) y Australia (310 mil usuario).

Di otro banda tambe, e red social a habilita un tool diamars pa usuarionan por verifica si nan a wordo afecta pa e incidente. Pa haci esaki click aki:

Comments

comments