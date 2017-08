Demanda: Fox News y Trump a bin cu noticia falso

NEW YORK CITY, New York — Un di e investigadornan di e asesinato di e activista Democrata, Seth Rich, a bisa cu Fox News a conspira cu e Gobierno di Donald Trump pa laga hende kere cu e morto tin di haber cu e robo di e-mail di parti di WikiLeaks.

E investigado, Rod Wheeler ta demandando Fox pa difamacion. Den e demanda, presenta diamars na New York, ta detaya un asombroso engaño, caminda cu esnan cercano na Trump a conspira pa publica un noticia falso, cu e fin di distrae e atencion di e publico cu respecto e investigacionnan riba e vinculonan di Trump cu e Gobierno Ruso y ta duna e imagen di un importante organisacion noticioso dispuesto pa laga cu un presidente mira su reportahe prome cu sak’e den aire.

Fox a cualifica cu e denuncia ta “completamente eroneo” cu e reportahe di e reportero Malia Zimmerman a wordo publica pa desvia e atencion di e asunto Ruso. E director di e noticianan di Fox, Jay Wallace, a bisa cu e asunto ta wordo investiga y cu no tin evidencia algun cu e declaracionnan di Wheeler a wordo malinterpreta.

Wheeler, un comentarista paga pa Fox, kende a investiga e asesinato di Rich, riba peticion di e famia, a wordo inclui den e caso pa Ed Butowsky, un Texano partidario di Trump cu tabata sali riba Fox cu frecuencia, e demanda ta bisa. Butowsky tabata empeña den establece un vinculo entre Rich, miembro di e comite Nacional Democrata asesina na Juli di 2016, unda cu polis a cualifica di un intento di robo y e escandalo di WikiLeaks.

Fuente: https://www.ap.org