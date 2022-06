Nos como Delta Aruba Leo Club ta celebra nosprome aña di existencia! Nos ta un club dedica na sirbinos comunidad cu ta den necesidad. Nos club sunificacion ta “Liderazgo, Experiencia y Oportunidad” y nos meta ta bini hunto como un grupo di amigo y haciun diferencia na Aruba.

Delta Aruba Leo Club a wordo funda dia 24 di juni2021 y nos ta wordo patrosina pa Aruba One Happy Island Lions Club. Awe nos ta celebra cu nos club ta cumpli un aña di existencia. Palabra di pabien y di gratitud na tur nos miembronan. Tambe masha danki naAruba One Happy Island Lions Club pa nan sosten y apoyo di semper. Durante nos prome aña nos a duna1200 ora di servicio na nos comunidad den diferenteproyectonan na bienestar di nos comunidad.

Nos ta invita tur hoben cu ta interesa pa purba algo nobo of tambe lo kier conoce amistadnan nobo, bosotur ta welcome pa bin check out nos club!