Dia 28 di augustus proximo Deloitte Aruba ta bai organisa un seminario di impuesto cu tin como topico ‘ Actuele Europese en Internationale fiscale ontwikkelingen’. E encuentro aki lo tuma luga na Renaissance Convention Center.

Den e sesion priva aki, organisa specialmente pa profesionalnan trahando den e sector economico y fiscal, Prof. dr. Kavelaars lo bai presenta topiconan Europeo y international interesante riba e desaroyo fiscal y tambe e impacto ku esaki nan por tin pa nos propio economia local. Directora di Departamento di Impuesto, Luenne Gomez- Pieters tambe lo elabora ariba e ultimo desaroyonan fiscal cu ta tumando luga na Aruba y tambe Deloitte Dutch Caribben su propio managing partner Julian Lopez Ramirez lo bai elabora ariba e desaroyonan fiscal ku ta tumando luga na Corsow y St. Maarten actualmente.

Deloitte Dutch Caribben Aruba cu INVITACION. Deloitte Dutch Caribben Aruba a invita experto fiscal Prof. dr. Peter Kavelaars pa comparti su conocemento riba tereno di impuesto y reforma fiscal Posted by MasNoticia.com on Friday, August 24, 2018

Prof. dr. P. Kavelaars ta un academico di Economia Fiscal na Erasmus School of Economics na Erasmus Universiteit Rotterdam, y for di 2016 a uni como academico extraordinario di Ley Fiscal y Economia na Universidad di Corsow. E tabata tambe director di e Oficina Cientifico di Deloitte Belastingadviseurs na Rotterdam, di cual el a bira un socio na 1997.

Prof. Dr. P. Kavelaars tambe a carga e posicion di Inspector di Rijks Belastingdienst apunta na e grupo di expertonan den Finanzas Publico y Derecho Fiscal na Erasmus Universiteit Rotterdam. Adicionalmente Prof. dr. Kavelaars ta redactor di varios publicacion specialisa y co- autor di bukinan riba temanan fiscal. Tambe ta importante pa menciona cu e specialista aki tabata miembro di e Comision Inkomstenbelasting en Toeslagen (Commissie Van Dijkhuizen).

En conexion cu un posibel reforma fiscal di nos sistema di impuesto local, Deloitte Aruba a invita representantenan di algun organisacion di importancia pa nos pais Aruba, manera entre otro ATIA, pa nan tambe por trece nan vision y opinion padilanti. Den e parti aki nan lo comparti cu nos kiko ta importante pa tene cuenta cune den e reforma fiscal aki pa asina nan vision y opinion por tin un aporte positivo pa nos economia y turismo. Tambe a invita representantenan di gobierno pa duna nan punto di bista ariba un posibel reforma fiscal na Aruba.

E conocemento cu Prof. dr. Kavelaars kier comparti, ta pa yuda prepara nos profesionalnan local pa un futuro innovativo di nos structura estatal, ademas di ilustra con pa atende cu casonan specifico. Practica di Ley Fiscal ta un tema hopi compleho y specifico. Deloitte Aruba ta kere cu ta bon, pa den su ehecucion, mantene na bista e angulo humano y economico; esey ta e motibo pakico Deloitte Aruba a tuma e iniciativa aki.

Information tokante e seminario

Luga Renaissance Convention Center

Ora 08:00 – 12:30

Prijs USD 100

Registra Via https://www.greenvelope.com/event/deloittetaxseminar2018 of manda un email pa Raoul Kurban ([email protected])

