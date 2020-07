Dellanire Maduro: Ta importante pa inclui un vak den curiculo escolar riba prevencion di tur tipo di abuso

Lider di Fraccion di POR den Parlamento, Dellanire Maduro a pone hopi enfasis riba e importancia di tin den e curiculo escolar educacion sexual. Esaki mester wordo haci uzando un lenguahe y contenido apropia pa e diferente edadnan di e mucha/hobennan.

E ta referi aki no solamente pa educa nos muchanan y hobennan riba relacion sexual, pero tambe e parti di seduccion, pedofilia, intimidad, incest, manipulacion, pornografia, ofensa sexual, secreto, internet, cu un persona por pidi nan pa manda potret of video. Tambe na ki momento ta bisa no y na ki momento ta bisa si y e implicacion di e respuesta aki, specialmente si tene na cuenta cu hopi ta esnan cu ta cuminsa tene relacion sexual prome cu nan haci 18 aña.

“Tur e topiconan aki mester wordo brinda na un manera apropia pa nan edad. No solamente e parti sexual, pero tambe kico ta significa ora bo ta enamora, cual ta nan derecho como mucha y tambe e parti di leynan”, Dellanire Maduro a indica.

E ta bisa esaki pasobra hopi biaha ta scucha cu na momento cu un acto asina grave tuma luga, e persona door di e sentimento cu e ta sinti (un forma di vies), sin cu e sa por elimina evidencia cu lo por wordo uza pa e castigo cu e agresor lo mester haya. “Ta importante pa empodera nos muchanan riba e topico aki cu ta hopi fastioso, pero ta miho pa nan sa di esaki y evita cu un posibel evidencia por wordo elimina”.

Den e cuadro aki Fraccion di POR a presenta un mocion sosteni pa demas parlamentarionan cu ta urgi gobierno pa inclui den e curiculo escolar di educacion preescolar, basico y secundario un vak di ‘prevencion di tur tipo di abuso’ adapta pa cada edad pa asina nos muchanan y hobennan ta bon informa di forma structural y nacional.

Finalisando Dellanire Maduro a bisa cu esaki ta un paso apart di aumenta castigo maximo y mehoracion di e proceso na momento cu presenta un caso di abuso.

