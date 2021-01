Dellanire Maduro, POR:Ainda no tin claridad riba e recorte di 5 miyon den fondonan di AZV

Lider di Fraccion di POR den Parlamento, Dellanire Maduro durante conferencia di prensa a elabora riba e tema di recorte di 5 miyon den AZV.

El a expresa cu for di aña pasa a bin ta atendiendo riba un di e condicionnan cu Hulanda a pone pa e ayudo financiero brinda na Aruba pa atende cu e crisis di Corona, esta e cortamento di 5 miyon for di e fondo di AZV.

Na diferente ocasion Maduro a yega di bisa cu esaki mester wordo haci den forma diligente y no manera ta e situacion ainda pasobra keto bay ta incomprondibel con e calculacion di 5 miyon a wordo haci.

E punto aki a wordo treci siman pasa na e representantenan di Hulanda durante reunion di IPKO (reunion interparlamentario di paisnan den Reino) y a pidinan pa nan input den esaki mirando cu ta un situacion sumamente doloroso pa nos comunidad.

Den e cuadro aki Dellanire Maduro a conta cu aña pasa como presidente di e comision di salubridad a reuni cu actual ex director di AZV riba e 5 wave model cu ta splica con ta reduci pa por corta y compli cu exigencia di Hulanda. Na e momento ey el a haci un apelacion pa bin cu un plan B di con por corta incluyendo idea y pensamentonan di tur dunador di cuido pa hunto por yega na algo cu ta duradero y cu no ta bay impacta den un forma enorme e calidad di cuido cu mester duna na tur e ciudanonan.

Siguiendo riba e tema aki, por a tende cu dialuna tabatin un tipo di protesta na Hospital, cual ta comprondibel tambe, mientras cu ta spera cu e reunionnan entre gerencia y sindicato di enfermeronan continua diamars y diaranson y asina lo wak con e situacion lo sigui desaroya.

Dellanire lo desea di haya sa mas informacion riba e reciente bishita di Secretario di Estado Knops na Aruba detayenan di e landspakket, con largo Aruba tin cu sigui contribui na e recorte aki, specialmente na e recorte di salud, cu a bin hustmente na momento di crisis den salud y cual ta haci incomprendibel.

Mas aleu parlamentario di POR ta considera cu ta importante pa bin cu un impact study. Prome cu bisa cu ta bay corta X suma di salario of presupuesto, por garantisa kico e impacto ta bay ta, ki consecuencia esey lo bay tin y esaki no a tuma luga.

“Pa nos esey ta importante pa por hustifica na nos hendenan dicon ta sigui cu e cortamente y dicon mester stop’e. Mi ta contento di por a scucha cu hospital ta haciendo nan tarea pa demostra ki impacto esaki ta bay tin si continua cune”.

