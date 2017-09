Dellanire Maduro (POR): Sigui terapia medico ta necesario

E cantidad di personanan cu enfermedadnan cronico ta aumentando y uzo di medicamento y conseho di estilo di bida ta hunga un rol importante.

Mi kier enfoca riba uzo di medicamento y disponibilidad di dunado di cuido.

E mal uzo di medicamento di parti e pashent ta debi na e desconocimento di e remedi, generalmente causa door di falta di informacion, mal interpretacion, lubida di tuma medicamento na orarionan specifico (mas ainda ora tin uzo di diferente medicamento na mes un momento) of pasobra e persona tin dificultad pa guli e medicamento. Sin laga afo falta di motivacion door di e duracion di e tratamento of efecto negativo.

E necesidad di tratamento por no ta duidelijk pa un pashent cu ta haci cu na momento cu e no presenta sintomanan e ta stop cu e medicamento siendo cu mester mantene esaki te ora cu dokter informa/indica lo contrario.

E momento cu un dunado di cuido no duna instruccion claro na e pashent e risico di e pashent ta aumenta.

E mal uzo di medicamento ta un desventaha no solamente pa e pashent sino tambe pa e cuido medico. Si no sigui e terapia manera debe ser, e pashent ta expone na mas keho, un disminucion di su expectativa di bida y calidad di bida. Consecuentemente hopi biaha esaki ta hiba na mas opname na hospital, extra onderzoek of maneho di e complicacionnan cu por a wordo preveni.

Pa logra cu pashent ta sigui e instruccionan di un dokter mester tin entre otro un bon comunicacion, confiansa, motivacion y empatia pa cu e pashent. E dokter mester ta disponibel pa asina logra cu e maneho ta wordo bon sigui.

Mester skucha e deseo di e pashent y tene esaki na cuenta y yega hunto na un acuerdo tocante su terapia.

Si nos dedica suficiente tempo na e pashent, e lo yuda yega mas lihe na e diagnostico y consecuentemente yega na un acuerdo riba e tratamento. Mester tin respet pa e pashent y tambe vice versa.

Awendia ta facil pa busca informacion riba enfermedadnan, nos mester ta habri pa pashentnan busca informacion y durante consulta aclarea duda cu e pashent por tin y asina evita mal interpretacion, nos por hasta guia e pashent cua ta e fuentenan di informacion confiabel.

Nos mester stimula nos pashentnan pa ta mas participativo, pa haci pregunta durante consulta medico y no bay cu duda cas.

E confiansa entre medico y pashent ta di suma importancia, pa logra esaki e pashent y e dokter mester por domina e mesun idioma, comunicacion ta esencial.

Si no tin un bon relacion dokter-pashent, no ta bay tin un bon apego na e terapia, consecuente no lo alcansa e resultado desea di e terapia cu pashent tin cu sigui.

E dokternan di cas (specialista di eerstelijn) mester haya e espacio suficiente pa conoce e pashent, haci preguntanan necesario, haci examen fisico di e pashent debidamente y sigur un punto hopi importante pa e tempo alcansa pa por registra tur e informacion/data colecciona di cada pashent.

Actualmente tin varios dokter di cas cu mas di 3 mil pashent, cu por ta un di e causanan cu ora un pashent kier pidi un cita “no tin”, cu ta afecta e calidad di servicio y nos cuido medico. Aruba tin tekort no solamente di specialista di tweedelijn sino tambe di dokter di cas. Tambe tin dokternan cu no ta traha e orario completo.

Pa mehora e cuido duna den hospital lo ta ideal pa crea multidisplinaire teams, dividi departamentonan a base di enfermedad. Esaki ta nifica cu mester tin mas samenwerking, pa asina e pashent por haya atencion medico manera debe ser.

E problema di lista di espera no ta di awor, e tin varios aña caba, diferente solucion por a bin cune pa reduci e lista di espera, por a duna “studieopdracht” pa basisarts specialisa den e terenonan cu tin scarcedad por ehempel oogarts, neuroloog, poortarts y asina e lista di espera lo tabata menos awe y mas importante menos pashent lo a sufri e complicacionnan door di a warda pa un cita.

Tempo den salud ta crucial, door di warda e por tin consecuencianan devastador pa e pashent y su sernan keri.

Riba un pagina online Hulandes, tin vacaturanan pa atrae hulandesnan bin Aruba pa traha na Aruba como zaalarts, mientras tin mediconan general Arubiano trahando como taxista y den construccion entre otro.

Actualmente specialistanan ta wordo overbelast cu trabou, cu ta afecta nan calidad di servicio y sin laga afo nan salud. Si un dokter kier participa na un seminario por ehempel e mester busca un waarnemer, cancela su citanan. Nos kier nos medicina ta “up to date” pero na mesun momento nos no ta duna espacio pa esaki sin cu e ta a costo di citanan cu tin cu wordo posponi.

Nos di POR lo analisa e lista di espera pa determina exactamente e grado di scarcedad di specialista.

Atrae specialistanan for di exterior pa garantisa cu tin suficiente specialista. Mientras tanto lo stipula un tempo di espera maximo pa cada specialisacion y si no cumpli cu esaki, AZV mester manda e pashent pa tratamento den exterior.

Percura pa control debido di instancianan medico den exterior cu ta cera vinculo cu ne, pa sigura calidad di cuido di e pashentnan cu ta manda pa exterior.

Duna contenido y implementa e “Landsverordening BIG” pa formalisa registracion di profesionalnan den sector di cuido medico, acreditacion di universidadnan y reconocimento di diploma basa riba capacidad. Crea un sistema di registro medico na Aruba y esaki mester cumpli cu e exigencianan di calidad. Tur e procesonan di evaluacion, reconocimiento mester ta uno cu transparencia. Incentiva y facilita esnan cu kier sigui studia pa specialista den exterior pa despues bin labora.