Dellanire Maduro POR: Mester cumpli cu obligacionnan financiero hereda, pero clima di inversion mester keda wordo stimula

Dellanire Maduro, lider di Fraccion di POR a comenta riba e cambionan fiscal cu a bin dilanti den presupuesto 2020.

E ta conciente di e situacion financiero hereda y cu mester bin formanan pa por soluciona esaki pa nos isla por tin un finansas publico saludabel, pero tin cierto cambionan cu Fraccion di POR no ta di acuerdo y lo presenta amienda riba esakinan. Maduro ta indica cu mester cumpli cu obligacionnan financiero hereda, pero clima di inversion mester keda wordo stimula.

Un di e cambionan ta encera fondonan di ATA. Maduro a bisa cu for di prome cu a forma coalicion, POR a mustra cu esaki ta algo cu nan no ta para pe, es decir, cu ATA S.G. mester keda manera cu e ta, pasobra si haci cambio e no lo cumpli mas cu e meta pa cual e la wordo lanta. “ATA SG mester mantene su status como entidad priva dentro di e regimen publico, esaki ta e exito grandi di nos industria turistico desde su incorporacion”.

Tambe el a menciona e parti di I.P.C. (Imputation Payment Company) cual ta un forma pa stimula inversion unda companianan den cierto sectornan ta haya beneficionan fiscal. Cu e cambionan kier elimina e parti aki unda tur hende lo mester paga e mesun 25% di winstbelasting. Fraccion di POR ta indica cu ora ta papia di inversionistanan nobo, nan lo mester por tin oportunidad di disfruta di e I.P.C. pa nan por yega na nan meta y asina sigui stimula mas inversion na Aruba. “Nos di fraccion di POR ta di opinion cu mester bin e posibilidad pa incentiva inversionistanan pa sigui inverti. Por ehempel tur inversion cu ta tuma luga den e aña aki(2020) y otro aña (2021) por bin na un remarke pa un ‘overbrugging’ di 5 aña, despues esaki ta wordo elimina y lo mester cumpli cu e 23%. Esaki cumpliendo cu e rekisto pa bin na remarke pa esaki, cu ta stipula caba den e regimen di IPC cu tin. Tambe lo mester considera esnan cu a haya e rate di I.P.C. aña pasa (2019) pa tambe tin e 5 aña aki di ‘overbrugging’ desde e fecha cu nan a bin na remarke pa esaki. Pa tur e otro compania cu ta pagando actualmente 25% lo bay paga 23% desde 1 di april 2020. E punto aki ta hopi importante teniendo na cuenta cu si wak cu e post di inversion ta solamente 20 miyon y no poro haci mucho cos cune, pesey ta importante pa por haci atractivo pa hendenan bin inverti na Aruba”, Dellanire Maduro ta indica.

Parlamentario di POR ta elogia gobierno actual pa e forma responsabel cu te awo a bin ta atende cu e situacion financiero, na mesun momento e ta convenci cu lo haci e cambionan necesario pa por sigui cu un stabilidad den economia cu lo mester yuda mehora e situacion financiero di nos pais. De acuerdo tambe cu gobierno cu esnan cu a disfruta di e I.P.C. tin hopi aña caba estableci na Aruba y a benificia suficiente di esaki. Nan a probecha di e exito cu Aruba tabatin economicamente, pero di otro banda mester crea incentivonan fisical pa inversionnan cu ta necesario na Aruba.

E ta sigui bisa cu di otro banda no por lubida e debe gigantesco cu gobernacion anterior a laga atras cu ta haci cu mester busca manera pa paga y cumpli, pero na mes momento mester crea posiblidadnan pa hacie atractivo pa hendenan inverti na nos pais. Pesey mes ta importante pa crea un ‘overbrugging’ di e regimen di I.P.C. pa por lo menos durante e prome 3 pa 5 añanan di existencia di e compania pa por sigui promove inversion na Aruba.

Comments

comments