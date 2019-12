Delegacion di Corsow y Colombia a reuni na Aruba tocante Best of the Best Taekwondo Cup

Den fin di siman Ellon Donker y Gilson Lourens di Corsow y Monica Urrego di Colombia tabata na Aruba. E meta di e bishita tabata pa papia tocante di Best of the Best na Aruba, TK5 y camp training na Corsow y e campamento na Colombia. Ellon Donker actualmente ta e Presidente di Taekwondo Bond di Corsow y Gilson Lourens ta coach di Corsow. Tin un laso pa hopi aña caba entre Aruba, Corsow y Surinam den Taekwondo y awo kier amplia y haci esaki mas grandi hunto cu Colombia. E aña aki Aruba a participa den e TK5 na Corsow y a topa cu Monica Urrego for di Colombia y aki a cuminsa forma un laso cu Colombia tambe. Ellon Donker a bisa cu e laso entre Aruba, Corsou, Surinam y awo Colombia mester keda pa sostene otro participando na eventonan di otro. Cornel Djaoen a haci varios pregunta tocante kiko tur por spera pa 2020 for di Corsow y Colombia, mirando cu 2020 ta bay ta un aña cu masha hopi actividad. Cornel Djaoen a haña complimento positivo for di Corsow tocante e video replay. Aruba ta un Isla chikito den Caribe y tin video replay den Taekwondo. Alberto Klaber a keda masha contento cu Corsow a haci e esfuerso pa bin Aruba pasobra Monica Urrego tabata na Aruba. Nos a sigui papia ariba e tema cu nos tabata papia na Corsow den luna di November na e TK5 di Corsow. Awo cu esaki nos por conta cu un Pais mas den e kring loop di Best of the Best 2020.

Comments

comments