Delegacion di bowling lo participa den torneo internacional na Mexico

Diabierna ultimo un delegacion den e deporte di bowling a sali pa e ciudad di Monterrey, Mexico unda nan lo competi den e Panamericano Juvenil de Boliche Sub 16/21 cu ta cay bou di e Panamerican Bowling Confederation(PABCON). Den e torneo aki Aruba lo wordo representa pa un ekipo femenino y masculino cu ta varia den edad. Nos atletanan den e categoria Sub 21 lo ta e hungadonan Elias Halabi, Renald Thiel, Yannick Roos y Kaelan Roos. Nos representantenan femenino y masculino den e Sub16 ta Raina Halabi, Xyqienne Leonardo, Jared Felipa y Ian Tromp. E delegacion lo ser acompaƱa pa coach Alexander Biesum, un coach experencia den e deporte di bowling mientras como delegado lo biaha Mary Geerman. Mester bisa cu na Mexico un total di 16 pais lo competi den e Zona America.

E deporte di bowling na Aruba sigur ta den un bon desaroyo. Algun luna atras nos bolicheronan a logra un tremendo papel den un torneo renombra na Fort Lauderdale, Merca unda nan a sa na logra bon resultadonan pa Aruba. Es mas recientemente e hungador Elias Halabi a logra gana un torneo di bowling na Macau, Taiwan. Sin duda e logro aki por wordo considera como uno historico mirando cu ta pa prome bes un atleta di Aruba ta logra triunfa den un torneo di bowling den e continente Asiatico.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a yuda subsidia e biahe di e delegacion hubenil di bowling cu lo representa Aruba den e Panamericano Juvenil de Boliche Sub 16/21 na Monterrey, Mexico.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.