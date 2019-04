Delegacion di Aruba lo sali pa Hulanda pa trata situacion di Venezuela

Proximamente un Parlamento di Aruba lo sali cu’n delegacion pa Hulanda, pa asina trata dos punto importante cu gobierno di Hulanda.

Sr. Juan “Ady” Thijsen, presidente di Parlamento a splica cu lo bay trata e Geschillenregeling, unda lo trata e parti cu for di 2010, un di e amenda a wordo acepta cu mester bin un isntancia apart cu por duna un ‘uitspraak’, ora cu tin diferencia di opinion, ora ta aplica articulonan di statuut. Tambe uno hopi importante, cual ta e situacion na Venezuela ya cu lo tin un reunion plenario.

E situacion di Venezuela cada biaha ta bira mas pio, mas serio. Sr. Thijsen ta kere cu ta na su luga cu mester atende cu prioridad. Recien un delegacion a bin di Brussel, unda cu e papia cu comision di Union Europeo, unda cu tin fondonan disponibel pa e region, unda cu nan a cana hunto cu Corsou. Situacion ta duna cu mester di un ayudo financiero. Hulanda semper a bisa di duna ayudo tecnico, pero no economico, ya cu pa nan esaki ta un asunto interno. Aruba no ta di acuerod cu esaki ya cu e ta un asunto di Reino, mirando cu nan a yuda Colombia tambe cu 4 biyon euro pa cu e mesun situacion tambe.

P’esey Tweede Kamber lo bin cu’n reunion publico, unda cu Aruba, Corsou y St. Maarten lo bay ta presente, unda cu lo reuni den e Comision Permanente di Asuntonan di Reino. Aruba lo ta representa door di Sr. mr. Ady Thijsen, cu lo duna un presentación exacto atrobe di e situacion, con e ta na aruba, kico ta e peticionnan cu tin. Ta hopi importante, ya cu un y tur cu ta sigui e desaroyo di sitaucion na Venezuela, por premira cierto cosnan cu ta bay pasa. Aruba mester ta prepara. Aruba mester por, semper salbaguardia e derecho di nos hendenan, como tambe nan bienestar.

Aruba ta parti di Reino Hulandes y mester por asumi su responsabilidad, den un democracai sano y den un estado di derecho. Aruba ta forma parti di tratado di derechonan fundamental di ser humano y esey ta un obligacion pa cumpli cun’e.

Bayendo Hulanda, pa e reunion aki, pa Sr. Thijsen ta un necesidad y un prioridad pa Aruba.

Loke Sr. Thijsen a indica cu parlamento mester ta bon prepara pa duna un bon presentación, pero semper mester tene cuenta cu dos aspecto: e aspecto, cu ora cu cos bira mas pio cu mas hende ta busca manera di bay for di Venezuela, sea via Brazil, o via lama, yegando Aruba, Corsou y te hasta St. Maarten.

Si e situacion na Venezuela explota, Aruba por hay’e su mes den mas problema. Den esey gobierno cu gobierno (Aruba-Corsou- NL) tin un plan, peticion mester wordo entrega na Union Europeo pa haya e fondo.

Crus Cora Aruba a indica cu tin casi 16 mil hende cu a bin y cu no a sali bek. Tin a bin via airport y via boto. Esaki ta destabilisa e comunidad.

E hendenan ta bin, ta purba sobrevivi, pa haya un trabao, pa nan manda placa pa nan famia cu a keda atras pa esakinan sobrevivi. Nan ta tuma job, job y esaki ta destabilisa e mercado laboral.

Comments

comments