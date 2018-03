Delegacion di Aruba a participa na conferencia grandi di seatrade Cruise Global

Tur dato cu a bini dilanti den e conferencia di Seatrade Cruise Global ta indica cu turismo crucero tabata un exito grandi den 2017. E ta un aña cu a marca un record atrobe pa e industria den desaroyo aki cu un crecemento grandi y alabes a laga su marca como un di e miho opcionnan di biahe.

Tur cos ta indica cu en general e industria crucero lo sigui crece den tur area di mundo. Esey tabata un motibo importante pa un delegacion di Aruba participa den e evento y observa kico tur e competencianan di Aruba ta haci riba e tereno aki y con por mehora e producto cu ta wordo brinda na e clientenan cu ta haci uzo di haf di Aruba.

E delegacion di Aruba, encabesa pa Minister di Turismo Dangui Oduber, a wordo compaña pa ehecutivonan di Aruba Ports Authority y funcionarionan di Oficina di Aruba Cruise Tourism. Aruba tabatin su booth tambe unda a duna presentacion di un show di carnaval y e steel pan a deleita e publico cu cancionnan di Aruba y hasta a presenta e cancion “Machika” riba ritmo di steel pan.

Esaki ta e principal evento di mundo di turismo crucero cu ta tuma luga tur aña, durante 4 dia largo. Mas cu 10 mil persona di e sector “cruise tourism” ta atendiendo e evento aki, cu a tuma luga na Fort Lauderdale pero cu otro aña ta bolbe atrobe pa e Miami Beach Convention Center.

Cifranan impresionante a wordo suministra y cu ta demostra cu Aruba a tuma e bon decision pa dedica mas atencion na e sector aki di turismo, pero tambe pa mehora e facilidadnan di haf pa ricibi barconan mas grandi. Asina por ehempel a wordo señala cu tin un cantidad grandi di barconan cu ta den construccion den e proximo 10 añanan y pa e aña’ki so 28 barco crucero nobo lo keda entrega na e diferente companianan. Y den e proximo decada, e inversion pa e industria lo ta 60 biyon dollar, cu ta un aumento di 10 biyon dollar en comparacion cu 2016.

Mescos cu Aruba su cifranan di turismo crucero a aumenta e ultimo añanan te pa yega na un kwart miyon di bishitante, esaki tambe por wordo mira den e cifranan mundial. Mundo crucero ta calcula cu den 2018 un total di 27 miyon persona lo scoge pa e tipo di vacacion aki, cual ta genera mas di 126 biyon dollar den e economia y percurando pa mas cu un miyon cupo di trabou. Companianan cu base na Florida, y cual tin barconan cu ta bishita Aruba manera esnan di Carnival Corp., Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line Holdings ta contento cu nan clientenan.

E barconan nobo ta masha grandi mes y hopi tin tur sorto di atraccion abordo, y hasta pista di careda di auto abordo di un barco lo no ta algo straño mas.

Basa riba tur informacion cu APA recoge den e encuentronan aki, lo sinta cu nan staff y mira unda cu por mehora e servicio cu ta brinda na clientenan crucero. Ta papia aki di con pa mehora e servicio for di momento cu e barco yega mara den haf, e bishitantenan baha pa keiro, bolbe y bandona Aruba. E ta un competencia grandi den e sector aki unda cu servicio di 5 strea ta loke ta atrae mas hopi cliente.

APA lo sigui traha pa mehora e infrastructura, no solamente na e parti unda cu e barconan ta mara pero henter e bista bunita cu mester crea for di momento cu e barconan crucero ta drenta waf. “E mester ta un bista impactante y un servicio cu nunca nan lo lubida.

