Prome Minister di Aruba mr. Evelyn Wever-Croes y Minister Plenipotenciario mr. Ady Thijsen recientemente a haci un bishita na burgemeester Ahmed Aboutaleb di Rotterdam.

Durante di e bishita prome minister Wever-Croes a duna un relato di e ultimo desaroyonan na Aruba. E mandatario a bisa cu economia di Aruba a recupera di e pandemia, prinicpalmente cu e sector turistico ta na un nivel prome cu Covid 19. Ademas premier Wever-Croes a bisa cu Gobierno ta tumanda accion pa diversifica economia di Aruba, cu ta un reto grandi pa Gobierno. Ta pensa den direccion di mas industria riba e tereno di e refineria. Aruba ta sondea e posibilidad di trasbordo di LNG gas pa exportacion pa otro parti di mundo. Na PWC a wordo pidi pa haci un analisis cual direccion economico ta bon pa Aruba. Tambe cu Banco Mundial a defini seis sector cu tin potencia pa economia di Aruba.

Burgemeester Aboutaleb a bisa di ta boga pa Aruba haci e transicion na energia mas sostenibel. Ela mustra riba e construccion di mas turbina di biento cu lo genera energia cu por sirbi pa traha hydrogeno pa asina suminstra por ehempel hospital cu coriente y tambe stimula mas auto electrico. Segun burgemeester Aboutaleb na final como pais bo ta crea un economia completamente nobo, cu segun expectativa lo crea mas cupo di trabao cu ta bai perdi cu den otro sectornan di bo economia. Sra. Wever-Croes a bisa cu Aruba ta den tramite pa bin cu un segundo parke cu turbina di biento. Actualmente tin un parke solar, pero projectonan asina ta exigi masha hopi espacio mes. Aruba lo mester busca inversionistanan pa realisa algun projecto den e ramo aki. Sr. Aboutaleb a mustra riba e compania Van Oord cu principalmente ta conoci pa trabao di bagger, pero nan ta hopi grandi den construi turbina di biento.

Tambe durante di e combersacion a papia riba “solar panels” riba dak di casnan y edificionnan. Prome Minister di Aruba a bisa cu Gobierno a yega na un acuerdo cu Elmar riba e asunto aki y tambe Gobierno lo bin cu un certificado pa e “solar panels”.

Un biaha mas burgemeester Aboutaleb a subraya den su combersacion cu e delegacion di Aruba e importancia di transicion di energia y e cantidad di cupo di trabao cu esaki lo genera.

Minister Plenipotenciario Ady Thijsen na su turno a bisa cu su vision como Minister ta pa haci Aruba mas visibel na Hulanda y tambe pa estresa e lasonan no unicamente cu e Gobierno di Reino, pero tambe cu e gemeentenan. Provincianan y institutonan na Hulanda. Sr. Thijsen a mustra riba combersacionnan cu ela hiba cu otro burgemeesternan y ariba cual tereno por yega na cooperacion entre gemeentenan y Aruba. Burgemeester Aboutaleb a bisa cu Rotterdam ta habri pa intercambia conocemento. Pa esey no mester di un convenio apart, pero un peticion di e indole aki por bin di Gobierno di Hulanda, por ehempel di e ministerio di BZK. Burgemeester Aboutaleb a mustra riba e hecho cu Rotterdam por comparti conocemento cu Aruba por haci uso dje.