Delanie di 11 aña mes ta interveni pa caba cu termento

Internacional: Pa Delanie Marcotte tur dia tawata un mal soño. E no ta durf di bay scol paso nan lo tent’e y haci su bida imposibel. Ora e a conta su mayornan kico tur e ta pasa aden na scol, cu na scol nan ta dal’e, scop’e y culp’e. Su mayornan a tuma contacto cu scol. Esey no a yuda, e termento a continua. E ora Delanie a dicidi pa resolve e problema su mes. E mucha muhe di New Hampshire a dicidi di conta su storia dilanti e directiva di su scol. E directiva no por a spera di tende tur locual Delanie tin di conta nan. Delanie a cuminsa conta: “ Mi nomber ta Delanie, mi a bin papia di mi problema. Mi ta wordo tenta, e terdo nan a menasa mi di tirami den mi cabes y despues dera mi den mi cura. Mi gusta scol y siña pero mi odia wordo tenta”

Delanie a splica cu e kier pa e directiva ta na altura cu e termento ta existi y cu e kier pa nan stop. E scopmento, dalmento y bisa cos pa haci’e dolor. E tata di Delanie a bisa cu algo mester wordo haci pa e no wak su yiu sufri mas. Tata di Delanie a comparti e suceso di e directiva riba social media, hopi hende a reaccion cu e termento mester stop. Ora Delanie a puntra e directiva kico nan ta bay haci al respecto nan a contesta cu nan ta para su tras y tras di tur otro mucha cu ta wordo tenta.

Cortesia: Inside edition & Newsner

Comments

comments