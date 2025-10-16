Departamentu di Defensa di Caribe ta lansa un serie na YouTube ku ta duna un bista eksklusivo tras di kortina di Formashon Militar Inisial (EMV). Den “E Kaminda pa Militar di Caribe,” nos ta sigui reklutanan durante nan entrenamentu intensivo pa bira militarnan Caribense.

E episodionan ta mustra kon e kursistanan físikamente i mentalmente ta wòrdu prepará pa un karera den Ministerio di Defensa. For di e promé dia na kazèrne te na e ehersisio final, e serie ta revelá kiko realmente ta nesesario pa bira un sòldá di Caribe.

Esaki ta e promé serie ku ta sigui e entrenamentu di Kurso pa Militarnan di Caribe asina di serka. Ku e serie aki, Ministerio di Defensa tin komo meta pa mustra kiko entrenamentu pa sòldánan di Caribe ta enserá i tambe pa inspirá hóbennan pa nan mes dal e paso den direkshon di un karera militar.

E promé episodio ta sali djaweps 16 di òktober pa 10:00 a.m. riba e kanal di YouTube di Marina Real di Hulanda. Despues lo lansa un episodio nobo tur djárason durante nuebe siman.

Militarnan di Caribe

Militarnan di Caribe (CARMIL), dividí den Militar Arubano (ARUMIL) y Militar di Kòrsou (CURMIL), ta dos unidat operashonal bou di mando di unidatnan di Komandante di Marina den Region Caribe. E dos unidatnan di Infanteria leve di tamaño di kompania aki ta kompletamente desplegabel denter di e tres tareanan prinsipal di Defensa den Region Como ámtenar di e paisnan di Aruba y Kòrsou, nan ta wòrdu inkorporá na CZMCARIB.

Traha tambe komo Militar di Caribe? Mèldu po te fin di desèmber 2025 via werkenbijdefensie.nl/caribischmilitair