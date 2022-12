Volkswagen ta informa publico cu varios auto di Volkswagen model nan ID cu a wordo manifactura na China a yega riba diferente mercado na latino america via canal no oficial.

Apesar di cierto declaracion no corecto di dealer nan no autorisa, Volkswagen model nan ID no tin garantia internacional y tampoco e auto no por haya su service y mantenimiento for di dealer autorisa di Volkswagen. Ademas Volkswagen y e importado no por duna clienten nan parts di auto na un model cu ta ser bendi solamente na China.

Cliente nan cu ta cumpra via e canal nan no oficial aki mster tene cuenta cu no lo duna servicio adecua manera service di auto, garantia y parts y cu e vehiculo nan aki tin un programacion di otro mercado cu no ta di un dealer oficial di Volkswagen.

E model nan aki ta traha y produci specificamente pa e mercado Chines. Pa e motibo aki e model di auto aki ta traha cu cierto specificacion nan cu ta destina pa China so y no ta adecua pa wordo uza otro caminda cu no ta China.

Volkswagen y su grupo nan oficial di dealer nan ta recomenda cliente nan pa reconsidera e compra di un Volkswagen model ID door di un canal inoficial y bishita un dealer autorisa di Volkswagen pa wak e producto nan cu cliente nan por ricibi na latino america cu si tin garantia y servicio di cliente adecua.