Siguiendo cu e trayecto di digitalisacion pa procesa declaracionnan y cobransanan di impuesto mas eficientemente, Departamento di Impuesto ta sumamento satisfecho di por anuncia cu e formulario di declaracion di winstbelasting awor ta wordo otorga den forma digital. Pues, entregamento di e declaracion ta sosode electronicamente. Esaki ta valido pa e declaracionnan desde aña fiscal 2023.

Disponibel dia 16 di mei 2024

Digitalisacion di e declaracion di winstbelasting ta un proyecto di un embergadura grandi, pa cual a instala un ekipo di profesionalnan di e departamento cu ta trahando riba e proyecto aki desde aña pasa. Awor ta asina leu cu por anuncia cu e formulario di declaracion di winstbelasting 2023 lo ta disponibel den e portal “BO impuesto” (BOi) entrante 16 di mei 2024.



Esaki ta bira un logro grandi tanto pa e departamento como e contribuyentenan di winstbelasting, pasobra antes mester a otorga y procesa mas cu 10.000 formulario. E contribuyentenan mester a yena nan datonan riba papel, despues saca copia y acudi na oficina principal pa entrega nan declaracion. Definitivamente awor esakinan ta bira algo di pasado. E contribuyentenan di winstbelasting ta entrega nan declaracion for di nan oficina.

Completamente digital

E formularionan di declaracion di aña fiscal 2023 ta completamente digital. Pa haya e formulario, mester drenta den e portal “BO impuesto” y scoge e folder “Winstbelasting”. Den e folder lo haya e declaracion provisional (voorlopige aangifte) y e declaracion definitivo (definitieve aangifte).

Declaracion riba papel

Di awor padilanti e contribuyentenan di winstbelasting tin e obligacion di entrega e declaracion digital. Esaki ta nifica tambe cu entregamento di e declaracion riba papel no ta un opcion. Departamento di Impuesto no ta otorga e formulario di declaracion di winstbelasting den forma di papel mas y no ta acepta peticionan pa esaki.

Fechanan final

E fecha final pa entrega e declaracion provisional of esun definitivo di aña 2023, ta 1 di juli 2024. Den caso di extension di termino, e fecha final pa entrega e declaracion definitivo ta bira 2 di december 2024.

Account di BOi

Tur contribuyente di winstbelasting mester tin un account di BOi pa por log in den e portal y yena e formulario di declaracion. Ta importante pa remarca, cu cada contribuyente ta administrador principal di su account (belastingplichtige admin). E tin su propio nomber di usuario (username) y password. Pa preveni uzo indesea di su datonan di impuesto, ta importante pa nunca duna un tercera (un persona of consehero) e datonan pa log in den e portal.

Si e contribuyente tin un consehero fiscal, e mester asigna su consehero den BOi. Di e forma aki e consehero por haya e declaracion di winstbelasting di su cliente pa atende cu ne.

Mescos ta conta pa e conseheronan fiscal cu ta registra como consehero na Departamento di Impuesto. Nan tin nan propio nomber di usuario y password y cu e credencialnan aki, nan por consulta e declaracionnan di nan clientenan. Departamento di Impuesto ta haci un apelacion na tur consehero fiscal pa pidi nan clientenan pa asigna nan pa winstbelasting den BOi.

Si no tin un account di BOi

E contribuyentenan cu no tin un account di BOi mester haci un peticion mesora via impuesto.aw: Home > Digitale formulieren > BOi account.

Si mientrastanto un compania a wordo registra como opgeheven na Camara di Comercio, mester meld esaki tambe na Departamento di Impuesto.

E companianan cu no tin actividad comercial pero ta registra na Camara di Comercio, tin e obligacion di entrega e declaracion di winstbelasting. Pa cu esaki e compania mester tin su account di BOi pa e por drenta den e portal. Keda sin cumpli lo bay causa un boet locual no ta necesario.

Carta di apoderacion

E companianan cu ta desea pa un otro persona of nan consehero regla un account di BOi pa nan, mester duna e persona un carta di apoderacion (machtigingsbrief) specialmente pa pidi un account. Por haci uzo di e carta di apoderacion special cu ta disponibel riba impuesto.aw.

Unidad fiscal

Cu digitalisacion di e declaracion di winstbelasting, e companianan subsidiario (dochtermaatschappijen) no lo bay ricibi e declaracion den BOi. Unicamente e compania mama (holding of moedermaatschappij) tin e obligacion di entrega e declaracion di winstbelasting. E companianan cu ta forma parti di un unidad fiscal por consulta e informacion den nan portal di BOi via e folder “Gegevens belastingplichtige”. Si acaso e datonan no ta corecto, lo mester haci un peticion pa coreccion via impuesto.aw: Home > Digitale formulieren > Fiscale eenheid.

Consulta e datonan den BOi portal

E contribuyente di winstbelasting por consulta su datonan den e portal “BO impuesto” of “BOi”. Despues di log in, scoge e folder “Gegevens belastingplichtige”. Den e folder por haya e datonan di adres, number di cuenta di banco, unidad fiscal y pa cua tiponan di impuesto e compania ta registra.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Departamento di Impuesto na telefon 522 7423 of 522 7424 y pidi pa un operador.