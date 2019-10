Declaracion di Sr. Rudy Croes riba entrega di su condecoracion real bek na Hulanda

Den medionan di comunicacion a sali un articulo caminda e ex-Minister di Husticia Sr. Rudy Croes ta declara cu e ta bai entrega su condecoracion royal bek na Hulanda. Riba esaki nos a tuma contacto cu Sr. Croes, kende ta den exterior, p’asina e duna su declaracion riba loke a sali publica aki. Sr. Croes ta declara lo siguiente: “Esey ta corecto!!! No por acepta e trato di chantahe y menasa cu politiconan Hiulandes ta haciendo cu Aruba, Corsow y St. Maarten. E famoso Decreto Real, aanwijzing etc..tampoco Anexion Vergonzoso cu Hulanda a haci cu Boneiro y Statia di Politiconan Hulandes. Colonia no ta aceptable tampoco pa Coppal y mi ta vice presidente di Coppal encaga cu casonan di Colonia!! Coppal ta condena y rechaza locual Hulanda ta haci cu nos!! E ta inaceptable!!! P’esey e no ta un honor pa mi di carga e Condecoracion ey mas!!! Ta basta cu menasa y chantahe contra Aruba , Corsow y St. Maarten!!! Tambe e detencion di James Finnies pa motibo cu ta protesta Contra e Anexion vergonsoso di Boneiro y Statia!!! Mester bay pa “vision di Betico” pa caba cu e practicanan di Piet Hein di e Hulandesna !!! Kico ta “Vision di Betico”: Mancomunidad di 7 pais Independiente den Reino (mescos cu Reino Uni di Gran Britania), Rey of Reina na cabes di e Mancomunidad, Pasaporte di Reino y/o di cada pais (ta existi caba ; Reino Uni), Reglanan constitucional pa Finanza Publico y husticia, Un Consorcio di pais pa garantisa nos seguridad y autonomia!

