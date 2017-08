Declaracion di Salud ta wordo otorga solamente cu cedula of papel di Censo

Seccion di Malesanan Contagioso (DBZ) na Departamento di Salud Publico (DVG) ta percura pa e Declaracion di Salud di e Foodhandlernan. Tur aña un Foodhandler tin e deber pa renoba esaki despues cu el a haya su prome Declaracion di Salud.

Entrante 21 di Augustus 2017 DBZ ta pidi solamente un cedula valido of papel di Censo di Afl. 5,= pa e Foodhandler por haci un peticion pa un Declaracion di Salud.

Prome peticion di Declaracion di Salud tin gasto ora di cumpra e stampia (“lege”) di Afl. 30,-, tambe ta paga Afl. 40,= pa test di af/sushi na laboratorio y potret di thorax sea na hospital (Afl. 75,-) of ImSan (Afl. 55,=). Pa renobacion di e Declaracion di Salud ta paga solamente pa stampia y test di laboratorio. Pa haci peticion pa e Declaracion di Salud mester presenta cu un cedula valido of e papel di Censo di Afl. 5,=. Carchi di AZV no ta un medio di identificacion, tampoco por uza rijbewijs of paspoort pa motibo cu e sistema di registracion pa Foodhandlers na DBZ ta traha a base di number di cedula di e persona. Pa e motibo aki ta pidi pa trece cedula of papel di Censo, ambos mester ta valido, ora di haci peticion pa un Declaracion di Saluda sea pa prome biaha of pa renoba esaki.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Departamento di Salud Publico na 5224200.