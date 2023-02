Dia 30 di januari 2023 algun miembro di Conseho di Aruban Warriors a entrega nos Declaracion cu un lista di 15 demanda na Secretario di Estado sra. van Huffelen. Nos sa cu parti di pueblo Arubano no ta sigui noticia riba medionan social p’esey nos ta haci uzo di prensa skirbi.Y telearuba tabatin ordo pa no cubri e noticia ni pa filma nos accion. Noticia di nos manifestacion a plama riba full Hulanda y tambe internacional. Nos aliadonan indigena a publica e noticia riba nan paginanan di facebook y tiktok.

Cinco di December 2022 nos a entrega nos Declaracion di Pueblo indigena Arubano na VNO. Y awor cu bishita di famia real Hulandes nos a haci uzo di nan bishita na Sanicolas pa nos entrega nos Declaracion. Nos ta cuminsa nos Declaracion basando nos riba tur tratado cu Reino Hulandes a firma. Esakinan ta tratadonan den cual derechonan Indigena ta hancra. Despues nos ta relata den corto historia di nos antepasadonan Caquetio bou colonisacion Hulandes desde 1636. Den e parti ey nos ta pone informacion di e censonan desde 1715 y cita parti di investigacion di archivo di historiadornan renombra manera

dr. Adi Martis, studio cientifico di nos DNA di dr. Oswald Wever y conocemento di arkeologo Raymundo Dijkhoff. Na final nos ta bisa explicitamente cu nos NO kier disculpa ni di gobierno Hulandes ni di Rey.

Y nos ta pone 15 exigencia manera entre otro: 1. Compensacion pa henter Aruba 180 km2, na 250 euro pa m2 cu a wordo horta foi nos. 2. Compensacion pa 1.180 ton di oro cu a wordo saca bou supervision Hulandes na balor actual di 56.000 dollar pa kilo Locual ta 66 miyon dollar. 3. Nos ta exigi cu tur tera cu no ta duna den erfpacht y/of huurgrond wordo registra riba nomber di nos tribu. 4. Un beurs di 100 mil euro pa cada studiante cu ta pertenece na nos tribu Caquetio. 5. Paro inmediato di contruccion di hotel, condominio, airbnb y supermercado Chines. 6. Derecho riba un parti di ganashi di tur negoshi multinacional riba nos tera manera hotelnan cu nan casino. Y un exigencia importante ta pa Hulanda duna validez na e tratado riba derechonan indigena y incorpora esaki den nos constitucion.

Y tin mas exigencia. Tur nos exigencianan lo beneficia solamente miembronan di nos tribu. Criterio pa bira miembro ta lo siguiente: e persona cu kier bira miembro di tribu mester por prueba cu stamboom di ANA cu e tin un matriarca (stammoeder) y/of un patriarca (stamvader) naci na Aruba den siglo 18 y/of siglo 19. Mester compronde bon cu miles di habitante cu no tin nan liña di sanger akinan por bay biba bek na nan pais di origen, pero pa nos, indigena Arubano, ta pais Aruba ta nos cas unda nos tin conexion spiritual y di sanger. ARUBA ta tera sagrado di nos antepasadonan Caquetio. Nos mester proteh’e.