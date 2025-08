Siguiendo cu e trayecto di digitalisacion pa procesa declaracionnan y cobransanan di impuesto mas eficientemente, Departamento di Impuesto ta sumamento satisfecho di por anuncia cu e formulario di declaracion di dividendbelasting ta disponibel den e portal digital “BO impuesto” (BOi). Esaki ta nifica cu desde awor e formulario aki lo por wordo entrega solamente den forma digital.

Disponibel dia 4 di augustus 2025

Digitalisacion di e declaracion di dividendbelasting ta un otro proyecto grandi, pa cual a instala un ekipo di profesionalnan di e departamento cu ta trahando riba e proyecto aki desde aña pasa. Awor ta asina leu cu por anuncia cu e formulario di declaracion di dividendbelasting ta disponibel den e portal “BO impuesto” (BOi) entrante 4 di augustus 2025.

Esaki ta bira un logro tanto pa e departamento como e contribuyentenan di dividendbelasting, pasobra antes mester a procesa e formularionan den e forma tradicional. E contribuyentenan mester a yena nan datonan riba papel, despues saca copia y acudi na oficina principal pa entrega nan declaracion. Definitivamente awor tur e trabounan aki ta bira algo di pasado. E contribuyentenan di dividendbelasting ta entrega nan declaracion for di nan oficina.

Declaracion

Un contribuyente di winstbelasting tin e deber di entrega e declaracion di dividendbelasting y haci e pago corespondiente dentro di 15 dia despues di pone e dividendo na disposicion di su accionistanan. Despues di drenta e portal por wak e folder “Dividendbelasting”. Clik riba e folder aki pa yena e formulario di declaracion.

Di awor padilanti e contribuyentenan di dividendbelasting tin e obligacion di entrega e declaracion digital. Contribuyentenan lo no por uza e formulario di papel mas.

Autorisacion den BOi

Ta importante pa remarca, cu cada contribuyente (empresa) ta administrador principal di su account (belastingplichtige admin). E tin su propio nomber di usuario (username) y password. Pa preveni uzo indesea di su datonan di impuesto, ta importante pa nunca duna un tercera (un persona of consehero) e datonan pa log in den e portal.

Si e contribuyente (empresa) tin un consehero fiscal, e mester autorisa su consehero den e portal. Di e forma aki e consehero por haya e declaracion di dividendbelasting di su cliente na su disposcion pa atende cu ne. Acceso na e folder di dividendbelasting no ta sosode automaticamente.

Conseheronan fiscal cu ta registra como consehero na Departamento di Impuesto tin nan propio nomber di usuario y password y cu e credencialnan aki, nan por drenta den nan mesun portal y consulta e declaracionnan di nan clientenan. Ta consehabel pa pidi e clientenan pa autorisacion, pa asina haya acceso na e declaracion di dividendbelasting den BOi.

Gradicimento

Departamento di Impuesto kier gradici su ekipo di funcionarionan publico cu ta traha incansablemente pa por facilita tur contribuyente pa nan por cumpli cu nan debernan di impuesto y den mesun rosea kier gradici cada contribuyente pa nan confiansa y cooperacion den trayectonan importante pa nos Pais.

Pa mas informacion encuanto e declaracion di dividendbelasting por manda un mail na [email protected].