Huez di Corte den Prome Instancia a dicta sentencia awe den e caso sumario cu M.E. De Meza a cuminsa. Señor De Meza, segun su mes declaracion, a tende di formador cu Ministerio Publico a mark’e como sospechoso

El a pidi Huez den e caso sumario pa duna Ministerio Publico ordo pa dun’e apertura tocante e tipo y e motibo di e sospecho contra dje.

Mescos cu Ministerio Publico, Huez ta di opinion cu ciudadanonan cu ta wordo sospecha di a comete un hecho castigable, normalmente tin derecho na informacion solamente na momento cu nan wordo informa cu nan ta sospechoso ora nan ta wordo deteni, interoga of invita pa interogacion.

Esey no ta e caso aki.

Ademas, na ningun momento Ministerio Publico a bisa señor De Meza cu e ta sospechoso.

Pesey Ministerio Publico no ta obliga pa informa señor De Meza ainda.

Sinembargo, Huez a determina cu den caso di señor De Meza, por papia di circunstancianan excepcional y di peso, dor cu e ta un candidato pa minister.

Pesey Huez a dicidi cu den e caso specifico aki, Ministerio Publico mester informa señor De Meza dentro di 14 dia si e ta sospechoso den un investigacion cu tin andando y, si ta asina, den cua articulo den ley e sospecho contra dje ta basa.

No obstante, Huez a determina tambe cu Ministerio Publico no ta obliga pa revela e naturalesa exacto, ni e motivo di e sospechoso, manera señor De Meza a pidi den e kort geding.