December 2019 lo duna resultado final di kico a haya y no a haya na gas den nos awanan teritorial

Tur hende por corda na aña 2016 pa kita atencion di e problemanan interno den partido AVP caminda Otmar Oduber tabata di pidi retiro y a cuminsa cu e proceso penal contra Paul Croes, Mike Eman y Mike De Meza a sali bisa boca grandi cu e prome testnan ta mustra cu lo por tin gas den nos awanan teritorial. Esaki mas bien tabata pa crea speranza falso den pueblo y asina kita tur atencion riba e problemanan cu e partido berde tabata enfrentando. Pero awe na mas cu dis aña despues caba e compania Repsol a declara cu no a haya nada y cu su partner den e negoshi a bai tambe pasobra no tabatin nada. Awe e ta den proceso pa busca un partner nobo pa toch sigui explora kico lo por tin den nos suela.

Sinembargo nos a tuma contacto cu Minister President Everlyn Wever-Croes kende tabatin e siguiente update riba e sitaucion aki. “Di e proefboring cu a tuma lugar na Juni aña pasa 2018 na e pos “Bon Bini”, no a haya nada. Na october 2018, despues di e resultado negativo aki, Total a retira for di e consorsio cu Repsol y Repsol a keda pa 100% como e unico cu ta carga tur e riesgonan. Repsol a base di esaki a haci un peticion pa duna nan un extension di 6 luna pa evalua tur resultado y gobierno a duna e extension di e fase aki te December 2019. E ultimo perforacion a termina na Juni 2019. Durante e periodo di extension aki te December Repsol lo sigui studia e resultadonan geologico y tecnico di e proefboring pa evalua e potencial petrolero di e area offshore na e parti Noord di Aruba. E resultado final di esaki nos lo ricibi na December 2019. Den luna di October lo tin un anual meeting na Merca pa hasi un tussentijdse evaluatie y e ora loke sali di esaki Gobierno di Aruba lo tende e ora y asina wak e siguiente paso a tuma”. Esaki ta declaracion di Minister President Evelyn Wever-Croes tocante e situacion cu e boramento pa gas cu partido AVP a broma cune durante su periodo na mando y nan mes a baha na awa bai cas sin duna pueblo di Aruba noticia di kico a wordo haya ya cu ta conoci cu e tabata simplemente un “smoke screen” pa kita atencion, e tempo ey for di e problemanan cu e partido tabatin den su seno.

