Debi na fayo tecnico, Departamento di Impuesto no por brinda tur servicio

Debi na un fayo tecnico, no ta posibel pa duna tur servicio, awe mainta, diaranson 15 di November..

Na e momentonan aki por brinda solamente:

– Servicio di caha

-Servicio di entrega of busca documento y/of aangifte

Pa e clientenan di DIMAS cu tin cu stempel documento, esaki no ta posibel awe, y tampoco ta posibel pa haci pago di permiso di DIMAS awe, diaranson 15 di November.

Nos tecniconan ta trahando pa soluciona e fayo y nos ta spera cu mas laat durante dia e situacion normalisa pa asina nos por reanuda tur servicio na nos clientenan.

Si ta desea, e clientenan por yama 522 7423 durante dia pa verifica si nan por haya e servicio rekeri.

Nos ta pidi comprencion pa e situacion aki y nos ta ofrece nos disculpa pa e inconveniencia cu esaki por a causa.