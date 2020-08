Debi na e cantidad di casonan di transmision local DVG ta haci yamada publico

Despues cu ayera merdia dia 03 di augustus a keda regista 2 caso di transmision di covid-19 local na Aruba, ayera tardi pa anochi DVG ta wordo notifica di 3 caso positivo mas. Esaki a haci cu e total di casonan di transmision local riba un solo dia yega te na 5. E aumento den casonan local a conduci mesora na elevacion di e medidanan di contingencia segun Plan di Maneho Corona Virus.

Awe 4 di augustus ta bolbe regista 5 caso di transmision local mas, elevando nos casonan activo di transmision local na un total di 10. Apesar cu e cifra no ta uno alarmante, e ta di precupacion debi na e localidadnan na unda e personanan aki tawata traha y frecuenta. Unda tambe muy probablemente nan a contagia cu e virus y por a sigui plama esaki tambe pa mas persona.

Debi na e magnitud di contagio cu por a tuma luga den e localidadnan aki DVG ta haci un yamado na comunidad pa pone extra atencion na bo estado di salud den e dianan venidero. Si bo persona a bishita un di e siguiente localidadnan y awor bo ta sinti sintoma di entre otro; dolor di garganta, keintura, nanishi ta core, perdida di holor of smaak, no sali for di cas, tuma contacto cu bo dokter di cas via telefoon of por yama tambe 280.01.01 pa haci un test di covid-19.

Entre esnan positivo, “contact tracing” a saca afo cu nan tawata presente na un di e siguiente localidadnan menciona aki bou entre 17 di juli cu ayera 3 di augustus. Si bo persona tambe tabata presente, bo por a bin den contacto cu e virus y por ta na riesgo di a keda contagia.

• Gusto Night Club

• Lola/Craft Bar and Restaurant and Night Club.

• Muscles and Lungs Gym.

Un yamada ta bay na tur persona cu por tawata presente den un di e localidadnan menciona riba un di e dianan menciona (entre 17 di Juli te cu 3 di augustus), pa evita di bishita lugarnan publico pa e siguente 2 siman y monitor bo salud. Si bo persona presenta cualkier sintoma, tuma contacto cu bo dokter di cas pa haci un test y mesora isola bo mes ta ora cu bo resultado di test ta conosi. Di e manera aki nos ta stop e virus di sigui pla

