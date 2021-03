Debi cu casonan di COVID ta subiendo e ministerio di boluntario di Freewinds ta enfoca riba luganan di comercio ensencial

Desde comienso di e pandemia e Ministerio di Boluntario di Freewinds ta trahando duro pa hasi Aruba e lugar mas sigur na mundo. Nan a haci esaki por medio di educacion cu e pamfletanan di Stay Well, seminarionan di entrenamento y prevencion y tambe desinfecta door di fumiga y hasi limpi cu Decon 7 , e agente mas efectivo pa combati corona virus. A desinfecta rond di e isla na scol, misa, oficina di gobierno, malls, centro deportivo, restaurants, beach bars y mas.

Awor nan lo amplia nan esfuersonan pa traha na e negoshinan caminda hopi hende ta frecuenta manera pomp stacion y supermercadonan.

Supermercadonan, mini markets y pomp stacion ta e lugarnan caminda mas hende ta frecuenta durante di dia. E negoshinan aki mester wordo desinfecta riba base regular y e ministerio di Boluntario t ayudando e doñonan, managers y personal di e establecimentonan vital aki pa e seguridad di nan cliente, empleaonan y e economia di nos isla.Siguiendo e protocolnan basico di mantene distancia social, bisti un mondkapje den publico y asegurando cu luganan caminda hopi hende ta mishi, manera check out counters y luganan di muestra ta wordo desinfecta ta e maneranan comproba pa stop e virus di plama.

E doñonan y managers di e lugarnan aki tin hopi aprecio pa Freewinds y su Boluntarionan, pasobra nan sa cu nan accion pa mantene nan negoshi habri y e portanan habri pa mas cliente.

Oslin Ismael, doño di e pomp stacion na Wayaca a bisa:” Fantastico, nos ta mantene os luga limpi pero ta bon cu e Boluntarionan di Freewinds a pasa cerca nos. Pomp stacion henter dia ta druk cu hende drentando y saliendo.

Nos ta desinfecta regularmente pero ta bon pa haya ayudo adicional. Nan ta

haciendo un bon trabou riba nos isla.”

E doño di e Mini Market Fruteria Santo Domingo, Priscilla Burgos, a sinti casi mescos y a bisa:” A yuda hopi cu e Ministerio di Boluntario di Freewinds a yuda desinfecta e lugarnan cu hende ta mishi hopi. Naturalmente nos ta desinfecta pero e extra aki ta wordo aprecia.”

Un di e Boluntario di Freewinds a comenta:” Desde comienzo di e pandemia mi a ripara cu cada biaha cu suavisa e protocolnan ta sigi un aumento di casonan di covid-19 y pesey awor ta e momento pa enfatisa e protocolnan di prevencion, observa tur restriccion y no permiti pa hendenan rond di bo ta neglisha di bisti nan mondkapje of no ta mantene distancia social. Nan salud y esun di esnan rond di nan ta na peliger y si e virus sigi plama lo deteriora cualquier progreso di e economia di nos isla.”

Pa asistencia di e Ministerio di Boluntario di Freewinds pa desinfecta bo luga, of pa ricibi un seminario di prevencion of un training con pa desinfecta bo luga di trabou of bo cas, por favor contact [email protected] of na signal +1-727-8104 of na cel 297 747-1613.

Pa haya informacion con bo por proteha bo mes y otronan,con bo por mantene bo cas y bo lugar di trabou sigur bishita e How to Stay Well Resource Center online na www.scientology.org/staywel na undo bo ta waak tur e pamfletanan y video y por download nan gratuitamente. Tur e material aki ta obtenibel na spaño, hulandes e ingles y 18 idioma mas.

Comments

comments