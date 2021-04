Debate electoral di KvK ta dianan 3 y 17 di juni

Na caminda pa eleccion 2021 juni awo, Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) conhuntamente cu Universidad di Aruba lo organisa dos debate electoral. Den e debatenan aki e lidernan di e diferente partidonan politico di Aruba ta invita pa debati riba varios topico relevante pa e maneho gubernamental di Aruba pa e proximo gobernacion y añanan binidero.

E meta ta pa a base di un plataforma obhetivo brinda pueblo di Aruba e oportunidad pa por sigui di cerca e debatenan unda topiconan critico ta wordo debati. Mediante e debate e lidernan politico cu ta participa na eleccion 2021 por trece nan propuestanan y solucionnan encuanto e diferente retonan y oportunidadnan cu tin pa Aruba.

E fecha di e debatenan lo ta 3 di juni 2021 y 17 di juni 2021. Lo tene dos debate pa asina brinda e oportunidad pa debati riba mas topico y asina crea e oportunidad pa e participantenan di e debate elabora riba tur e topiconan. E debatenan lo ser transmiti en bibo via TeleAruba y via “live-stream” tambe. Lo tin un moderador cu lo dirigi e debatenan. E topiconan ta basa riba asuntonan importante pa pueblo di Aruba en general cu merece e debido atencion. Por menciona topiconan cu ta regarda economia, finansa publico, labor, salubridad, turismo, asuntonan social, enseñansa y husticia.

E televidentenan y siguidornan via “live-stream” por dirigi pregunta digital, via SMS of telefonicamente na un panel independiente, di cual e moderador lo haya e preguntanan adicional cu lo wordo haci na e politiconan via internet. Mas informacion encuanto e organisacion di e debate, orario y detayenan relevante lo wordo suministra den transcurso di e proximo simannan.

Pa cualkier otro informacion y/of pregunta por tuma contacto cu KvK via 582-1566 ext. 27/30/35/42 of via e-mail: [email protected]

