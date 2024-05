Ultimo dia pa registra e UBO di un organisacion, compania, fundacion of asociacion ta 1 di juli 2024. Si no registra e UBO prome cu e fecha aki, e director of doño por haya un boet. Camara di Comercio y Industra Aruba (KvK) kier recorda tur comerciante, cu tin e obligacion pa registra UBO, pa haci esaki no mas tarda cu 1 di juli 2024.

Kico ta un UBO?

Un UBO ta e “Ultimate Beneficial Owner”, pues e persona cu na final di cuenta ta e beneficiario/propietario of esun cu por tuma decision pa cu un organisacion. Esaki ta encera personanan cu tin mas cu 25% di e accionnan di e compania of personanan cu tin mas cu 25% di bienes di un empresa. Ademas, un UBO por ta personanan cu tin mas cu 25% di derecho di voto den un organisacion.

Pakico mester registra e UBO?

Entrante 1 di januari 2023 cambionan di ley pa preveni y combati labamento di placa y financiamento di terorismo (LWTF) a drenta na vigor. Un di e cambionan ta encera implementacion di un UBO-Register. Cu e cambio di leynan aki, entrante 1 di januari 2023, entidadnan huridico tin e obligacion di registra nan UBO(nan) den e UBO-Register. Door di mantene un registro di UBO, paisnan mundialmente kier reforsa e esfuerso pa preveni cu ingresonan di actividadnan ilegal y/o criminal wordo integra den e economia y via otro canal resulta den financiamento di terorismo. E tarea pa instala y administra e UBO-Register a wordo asigna na Camara di Comercio y Industria (KvK) y a wordo incorpora den e ley di Registro Comercial (Handelsregisterverordening). E UBO-Register no ta publico y solamente e autoridadnan competente (p.e. CBA, FIU) y dunadonan di servicio conforme e LWTF (“LWTF-dienstverleners”) por haya acceso (inzage).

Organisacionnan cu obligacion pa registra UBO

En principio tur organiscion cu ta obliga pa registra den e Registro Comercial tin e obligacion legal pa registra su UBO(nan), pues e siguiente organisacionnan tin obligacion legal pa registra e UBO(nan):

Fundacion;

Asociacion cu autoridad legal completo;

Coöperatie;

Onderlinge waarborgmaatschappij;

Naamloze vennootschap (NV);

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA);

Maatschap;

Vennootschap onder firma (VOF);

Commanditaire Vennootschap (CV);

Trust;

Organisacion estableci den exterior cu un filial na Aruba.

Fabor di tene na cuenta cu tin algun excepcion aplicabel den e lista aki. Si tin cualkier duda, fabor di tuma contacto cu KvK.

Si den e organisacion cu un obligacion pa registra, ningun di e personanan menciona akiriba ta residente di Aruba, e obligacion di registra lo cay pa e persona cu ta representa e entidad legal.

E entidadnan cu no tin e obligacion di registra nan UBO den e UBO-Register, pues cu a wordo exonora di e registracion, ta eenmanszaken, asociacionnan cu autoridad legal limita y asociacionnan di propietario.

Ken tin obligacion legal pa registra e UBO(nan)?

E obligacion di registracion ta cay riba e doño di e compania, tur e dirigentenan di e entidad, tur partner y trustee.

Practica ta mustra cu UBO(nan) di companianan nobo, pues cu a wordo estableci despues di 1 di januari 2023, ta wordo registra en principio via un notario. Companianan cu ya tabata existente prome cu 1 di januari 2023 mester percura pa inscribi nan UBO(nan) den e UBO-Register na KvK, no mas tarda cu 1 di juli 2024.

Fabor di tuma nota cu tur cambio cu ta encera e UBO(nan) mester wordo notifica na KvK.

Con por registra e UBO?

Esaki por wordo haci door di yena e formulario digital via e website di KvK den e MyChamber account di e compania.

Algun datos di e UBO(nan) lo mester wordo registra, p.e. e nomber y fam, fecha y pais di nacemento, adres, number personal (persoonsnummer), nacionalidad y e indole y e volumen di e interes economico di e UBO(nan). Alabes, lo mester upload algun documentonan pa verifica e informacionnan aki.

Pa mas informacion detaya por bishita e website di KvK: https://arubachamber.com/pages/ubo-register/.

Si tin cualkier pregunta of ta desea mas informacion of asistencia encuanto e registracion di UBO por tuma contacto libremente cu KvK na e-mail: [email protected] of tel.: 582-1566, ext. 347/346.