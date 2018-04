De Wit & Van Dorp Stores ta anuncia reapertura di su sucursal den Caya Grandi

De Wit & Van Dorp stores, cu sumo orguyo ta anuncia e reapertura di nan sucursal den Caya Grandi, Caya G.F. (Betico) Croes, pa asina brinda e miho servicio na su fiel clientela.

Tur loke bo mester awo ta obtenibel na nos sucursal den Caya Grandi, un luga conviniente pa bo! E ta situa net schuins tegenover di CMB.

Orario di operacion lo ta di diamars pa diasabra, for di 10 or di mainta te cu 12 or y 30 di merdia y di 1 or di merdia pa 6 or y 30 di atardi.

De Wit & Van Dorp Stores ta warda un y tur pa brinda nan tur e miho servicio. Aruba, nos t’ey pa sirbi bo.

Comments

comments