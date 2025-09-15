Pa prome biaha tin disponibel un bista general tocante salud mental di e islanan den Caribe di Reino Hulandes. E federacion Dutch Caribbean Mental Health (DCMH) ta presenta cu e Imagen Regional di Salud Mental den Caribe un primisia: un bista cla y comparabel di e sorto y e tamaño di e problema psikico den e region.
Un paso importante cu e colaboracion
E Estudio Regional den Salud Mental Caribense ta un paso importante pa DCMH y ta contribui na un miho coordinacion y na mas intercambio di conocemento. DCMH ta consisti di e organisacionnan: FSMA Respaldo (Aruba), GGZ Kòrsou, Klinika di adikshon Brasami (Corsou), PSI Skuchami (Corsou), Mental Health Foundation (Sint Maarten) y Mental Health Caribbean (Boneiro, Sint Eustatius y Saba). En total a colecta dato di casi 8.400 cliente, reparti den e cinco islanan. Mayoria di e clientenan ta ricibi cuido riba nan mesun isla, un parti chikito ta wordo trata riba otro isla den Reino.
E trastornonan mas comun
E Estudio Regional ta mustra entre otro cua ta e trastornonan psikico mas comun. Trastornonan psicotico ta na prome lugar. Esakinan ta trastornonan caminda hende tin dificultad pa separa realidad y pensamentonan no realistico. Nan por experencia delirio of halucinacion. Na di dos lugar tin trastornonan depresivo. Na di tres lugar tin trastornonan di desaroyo neurobiologico, manera ADHD of autismo, cu por wordo identifica ya caba for di trempan den e muchanan y ta relaciona cu e manera con e celebro ta desaroya. Na di cuater lugar tin trastornonan relaciona cu trauma y stress, manera Trastorno di Stress Post Traumatico (TSPT na Hulandes PTSS). Esakinan ta aparece despues di un evento impactante of di shock y por causa miedo, tension y problema cu soño. E hecho cu e cuater grupo aki ta mas comun ta duna informacion importante tocante unda e cuido di Salud Mental riba e islanan den Caribe mester enfoca principalmente.
Base pa maneho y investigacion
Segun DCMH, e Estudio Regional ta ofrece no solamente un bista unico riba e cuido di salud mental den parti di Reino Hulandes den Caribe, pero tambe un base importante pa politica pa futuro, mihor cuido y investigacion adicional. Pa e motibo aki e federacion a dicidi pa sigui monitoria den e añanan siguiente.
