Aña pasa Gobierno di Hulanda a duna di conoce un intencion pa restringi e cantidad di movecion di vuelo na aeropuerto di Schiphol na un maximo di 440 mil pa aña (actualmente e ta un maximo di 500 mil pa aña).

E restriccion aki por tin un impacto basta negativo den e capacidad di trafico aereo cu ta bula desde Schiphol pa e islanan di Caribe Hulandes y vice versa. Como un socio di interes, Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) recientemente a presenta su preocupacion relaciona cu esaki na Gobierno di Hulanda. DCCA ta un cooperacion entre e seis operadornan di e airportnan di Caribe hulandes, siendo , Aruba Airport Authority N.V., Bonaire International Airport N.V., Curacao Airport Partners N.V., Princess Juliana International Airport Operating Company N.V., e Entidad Publico Saba, y e Entidad Publico St Eustatius.

E preocupaccionnan tn di haber principalmente cu e efecto socioeconomico cu e decision aki di restringi un cantidad di movecion di vuelo na Schiphol por tin pa Caribe Hulandes. Tin posibilidad tambe cu e aerolineanan lo mester reduci frecuencia di vuelo pa Caribe Hulandes. Como resultado, e posibilidad ta grandi cu lo por tin un aumento den pasashi entre e vuelonan pa Hulanda y Caribe Hulandes. Menos vuelo y pasashi potencialmente halto por trece un impacto negativo den tres segmento di e biahero: biahe di negoshi, biahe di placer y biahe familiar (VFR). Esaki lo causa un impacto negativo pa economia y pa conectividad familiar y social.

“E efecto potencial den e capacidad y den e prijsnan di pasashi ta motibo di preocupacion den nos region. Basa riba e informacion cu nos tin, nos ta asumi cu e calculo di e impacto di e disminucion na Schiphol no ta tene den consideracion e potencial efecto den Caribe Hulandes. Door di expresa nos preocupacion, tin confiansa cu lo tene na cuenta e interesnan di Caribe Hulandes na momento cu e ministerio Hulandes tuma desicion”, asina Joost Meijs, CEO di Aruba Airport Authority N.V. y presidente di DCCA a expresa.

Mirando e posibel impacto negativo na e economia y na e bienestar social di Caribe Hulandes, DCCA a urgi Gobierno Hulandes pa garantisa cu no lo reduci e capacidad entre Hulanda y Caribe Hulandes a consecuencia di e decision.