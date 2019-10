DCA y su 41 aña di servicio cultural na Aruba

Dia 30 di September Aruba tabata un dia di fiesta y nos mester para un rato keto, pasobra ta di 41 aña di Servicio Cultural na Aruba. Cultura ta evoluciona y cada temporada tin su caracteristicanan y cosnan cu ta tipifica e temporada. Tin diferente vision y definicion di kico cultura ta encera! Hecho ta, cultura ta dinamico. Cultura ta algo dinamico y cu ta conserni nos tur riba e dushi baranca aki. Ta tur loke e ser humano a crea banda di naturalesa. Cultura ta encera tur forma di expresion humano. “Cultura ta determina nos forma di ta, nos forma di biba, expresa y pensa. Cultura ta nos tradicion, custumber, creencia y folklore”. Cultura ta dinamico y ta mas cu folklore so. E ta encera idioma, literatura, herencia cultural tangible (cas, museo, obheto y edificionan historico) y intangible (tradicion, idioma, folklore; tur loke no por mishi di biaha cune, etc). Arte en general, bistimento, baile, musica, teatro etc. Museonan, idioma literatura, archivonan di historia, gastronomia, y historia en general y tur loke ta creencia, spiritual, sociedad y social. Tur expresion di e ser humano. Arte en general, Arte contemporaneo, Arte plastic, baile, drama, teatro, literatura, musica, Teatro musical, y audio visual. Monumentonan, Archivonan, Museo, Archeologia, y Herencia Tangibel. Nos mester sinti nos mes hopi orguyoso di e logro aki y di por ta comparti tur nos pasion y experiencia cu nos comunidad. Departamento di Cultura Aruba (DCA) su portanan ta habri y pa brinda e servicio cultural, proyectonan escolar (cultural y educativo) y realisa varios proyectonan cu partnernan y tercera. Nos ta aporta y duna oportunidadnan asina grandi na e desaroyo cultural y talentonan artistico por haya un chens y crece riba tereno di arte y cultura. Nos contribucion ta y lo sigui pa apoya, comparti nos cultura, promove, conserve y sostene. Como Arubiano nos mester sinti nos mes orguyoso y feliz di nos cultura. Sinti nos mes bendiciona cu e rikesa cultural cu ta existi y di por ser exporta. Pone visionnan nobo nos dilanti den exporta creatividad y arte. No tur pais na mundo por celebra nan cultura y nos ta un pais cu hopi potencial, hopi rikesa y diversifica den historia, den arte, den multiculturalidad y creatividad. Un pais sin cultura ta un pais sin alma, sin bida, sin sentido, sin identidad; e ta un pais pober y esaki hamas lo por ta un pais. Cultura ta ami, cultura ta abo, cultura ta nos tur y nos tur ta cultura. Esaki t’e yabi di comprension y prome caminda pa nos realisa cu nos ta hende liber y cu sin cultura ta manera nos ta bibando sin libertad. Puntra bo mes kico cultura por nifica pa cada un di nos, kico nos ta haci pa cultura y pa esaki por sigui desaroya? Nos mester ta consciente cu cultura ta un conhunto di conocemento cu ta yuda nos determina kico nos ta: cultura ta parti primordial di tur hende y esaki ta loke nos ta sinti, loke nos ta, loke nos ta bida, loke nos ta mira, e manera con nos ta actua, pensa, dicidi, asina tur esakinan ta; e manera con nos ta comunica, relaciona, cana y comporta nos mes un cu otro. Tur esaki y hopi mas tin di wak como cultura ta mas cu folklore. Cultura ta tur cos: nos naturalesa, nos idioma, nos literatura, nos patrimonio, nos herencia, nos historia y den esaki ta cay tambe tur e expresionnan artistico, nos teatro, nos musica, nos bailenan, nos arte visual, nos artesania, nos arte popular, como tambe nos normanan y balornan, nos custumbernan, nos cumindanan crioyo, nos celebracionnan popular, nos folklore ta e parti static di cultura y tur nos tradicion, archivonan y historia…! Nos mester desaroya nos capacidad pa ta mas creativo, conoce nos cultura mas, sigui carg’e, sosten’e, compartie, celebr’e y promov’e den tur sentido, pasobra cultura ta uni nos. Cultura ta nos derechonan fundamental di mas importante y e ta alimenta nos alma, nos soñonan, e ta yuda nos canalisa tur proposito di nos bida. Ban hunto duna contenido, trata na compronde nos propio cultura y haci tur posibel pa esaki forma parti di nos bida diario. Pasobra cultura nos mester bib’e. Nos no ta forma unicamente parti di nos cultura, sino cu nos tambe ta forma nos propio cultura. Tur persona cu ta haci di su propio cultura un parti regular di nan bida, ta bira mas feliz, nan ta desaroya nan creatividad y nan capacidad di expresion cu’n spirito di libertad mas amplio. Nan ta mantene un vision di bida mas positivo y nan mente ta keda habri pa atende cu diferente reto y pa adkiri conocemento nobo. Nos tin un envidiabel potencial multicultural, artistico y estetico y un mescla diverso cu ta yuda nos forma den conhunto un spiel hopi grandi cu ta permiti nos wak nos mes refleha claramente den dje, pa reconoce ta ken realmente nos ta y pa duna curason y bida na loke nos ta haci. Aruba su cultura t’asina rico cu nos tin tur e potencial pa ta un centro cultural di Caribe y un orguyo y ehempel pa mundo henter. Nos ta spera henter pueblo di Aruba y tur su habitantenan, por sigui sostene nos cultura y asisti cu mas frecuencia na evenementonan cultural y apoya tur iniciativa cultural cu ta desaroya den nos comunidad ya cu esaki ta permiti nos habri nos mente pa cosnan cultural, crea union familiar, nos historia y tradicion. Pabien na tur coleganan di Departamento di Cultura Aruba y na tur ex-director, ex-coleganan, persona, voluntario, instancia y departamentonan cu a traha den cooperacion hunto cu nos, p’asina nos por bira mas grandi cada aña. Biba nos cultura y cu Dios por sigui bendiciona nos dushi pais Aruba, p’asina nos por ta realmente e isla feliz cu nos ta. “Pone E Arubiano na altura di su cultura y siñ’e conoce di otro”, Hubert Lio Booi “Cultura ta nos, ta nos ta cultura”, drs. Siegfried Dumfries “Gusta loke ta di otro, pero stima y aprecia loke ta di bo,” Vicente Ras.

Comments

comments