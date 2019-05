DCA ta organisando Business Week 2019: Conkistando Horizontenan Nobo

Departamento di Cultura for di september 2017 ta bezig cu varios proyecto, den cooperacion cu Directie Economische Zaken. Y un biaha mas lo tin seminarionan interesante. Sr. Stan Dabian, di Departamento di Cultura, ta amplia.

Lo tin como 9 seminario, no solamente pa e parti di comercio. Pero e iniciativa di esaki ta cu kier spierta bou di e industria creativo y nos artistanan cu nos tin, cu hopi di nan ta pinta, ta skirbi buki, ta traha artesania, ta saca potret, obra di man, tur esakinan ta wordo encurasha y invita pa sigui tur e workshopnan cu ta bay cuminsa desde 13 di mei, te cu 17 di mei. Tur ta bay tuma luga na Directie Economische Zaken (DEZI) bou di e unidad di Expodesk.

E orarionan ta varia entre oranan di mainta, despues di merdia. Subi ariba e link y sigui via e Facebook di Exprodesk, y tambe lo por haya ariba esun di Departamento di Cultura, pa no perde e oportunidad aki.

Departamento di Cultura, kier trece e talento creativo dilanti di cada persona pero tambe e pa pensa pa tin bo propio negoshi, con ta maneha esaki, con ta tene cuenta cu e impuesto, e reglanan cu tin. Con ta tene cuenta cu si ta bay crea bo website, con pa tene cuenta cu loke cu tin di haber cu comercio. Y mas ainda, e derecho di autor di cada persona, y tambe hopi biaha un persona tin un idea, con pa patenta esaki, con pa proteha esaki.

Tur esaki ta bay haya den e seminario aki, cu ta tuma luga di dia 13 di mei te cu 17 di mei. E ta completamente gratis. Specialmente pa e industria creativo, pero tambe pa e sector di servicio profesional.

Comments

comments