Horacio Oduber Hospital a cuminsa publlica desde luna pasa den cuadro di transparencia diferente cifra pa asina comunidad por ta na altura di tur loke ta sosode mensualmente pa loke ta cuido na Hospital. Estadisticanan ta brinda claridad na nos clientenan, pashentnan y bishitantenan di e diferente servicionan cu ta wordo brinda na nos Hospital.

Durante luna di juni 2023 a hospitalisa 873 contrario na luna di mei cu tabata 840 pashent. Di e 873 pashent un total di 529 tabata cu emergencia, 210 tabata admision planea y 134 tabata pashent via policlinica admiti cu emergencia. Cada pashent cu a hospeda den Hospital a keda un promedio di 4,3 dia y durante luna di juni e ocupacion di cama tabata na 97,6% compara cu luna di mei cu tabatin un ocupacion di 92,2%.

Un total di 648 cirugia a tuma luga y a nace un total di 75 baby (42 mucha homber y 33 mucha muhe). Un total di 223 donante a pasa Bloedbank pa haci e bunita gesto di duna sanger.

Departamento di Emergencia a mira un total di 3.817 pashent di cual 2.157 pashent no tabata un emergencia, pues tabata pashent di dokter di cas of dokter na warda.

Specialistanan den servicio di HOH a haci na luna di juni un total di 7.429 consulta na policlinica cu pashent compara cu e 7014 consulta cu a tuma luga na luna di mei. Departamento di Radiologia a haci un total di 5182 test manera CT scan, MRI y mas. U total di 11.271 persona a bay LABHOH pa haci nan test y total di 862 pashent a sali for di Hospital.

Tur e cuido aki no lo tabata posibel sin e team di HOH cu ta dedica na brinda e miho na nos pashentnan. Danki na team HOH pa semper t’ey pa nos pashentnan y clientenan!