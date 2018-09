Datos di casonan serio ta sali for di Cuerpo Policial manera nada un pasa

Pa hopi tempo caba hopi oficial ta cuestiona con informenan cu mester ta secreto di casonan serio cu ta pasa riba nos isla ta sali riba caya y ta daña investigacion. Informenan ora cu polis ta detene sospechoso(nan) den caso(nan) di crimen y rato despues of algun dia ta sali manera con e sospechoso a declara na polis ta keda poni den media y parti riba caya, sin cu e rapport oficial di tur dato a yega den man di fiscal di Ministerio Publico.

Esaki ta pone cu hopi hende no tin confiansa pa entrega tip na autoridad. Hopi ta sinti nan mes ora nan duna of yama e tipline di Polis y kier informa autoridad kende ta kende den caso grandi nan ta sinti cu e sospechoso ta haya sa kende ta informa autoridad.

Mientras cu den entrevista cu vocero di polis na mas cu un ocasion ta informa cu tipline di polis ta keda anonimo ora bo entrega bo tip.

Tin hopi otro casonan grandi cu a pasa unda nomber di hende ta sali cu potret etc, prome cu nan yega na mesa berde pa hues sentencianan ya e persona su figura a keda plama rond sin a scucha si tin sentencia pe of no.

Mes caso di Ski actualmente hopi ta puntrando nan mes con den prensa a sali afo cu e dama lo tabata bou pildo, droga etc, informenan clave cu ta recherche so y esaki a sali riba caya, acaso ta recherche ta bende e informe aki hopi hende ta puntra riba caya??? Pasobra prome cu ministerio publico a haya e rapport di polis ya e informe aki a keda parti 29 Augustus den media. Mes un cos prome cu autoridad hit un sitio ya e informe ta keda saca for di sistema cu mester ta un secrecia y ta wordo parti na tercera.

Of acaso tin polis cu aseso na cierto cosnan y ta saca informe y bende esaki, leiding di cuerpo policial no ta mira esaki y pidi pa start investigacion via di bizo y landsrecherche of esaki tambe ta un di e tantisimo cosnan cu ta keda wordo tapa??? Mientras tin hopi Polis ta para fuerte pa nan trabou mientras algun lo ta daña pa tur. Hopi a papia di esun pasado pero awor cu tin maneho nobo ta mustra den e mes un rumbo???

Nos ta sigui e desaroyo aki di cerca sigur ta algo serio pasobra como autoridad bo ta keda huramenta y no por saca secrecianan di trabou bende na otro y daña investigacion policial sin a cera e caso y cu a yega na mesa berde.

Nos ta spera cu pronto por scucha di parti Cuerpo Policial kende lo ta e djaka cu ta bende informe riba caya, mientras ta castiga otro cu a core auto burachi, otronan cu actualmente dos persona masculino castiga pa dal dama, pero otro cu ta saca informenan clave di hopi casonan cu a pasa den pasado y actualmente no ta keda castiga??? Unda e maneho transparente a keda di mando policial actual ta ?

