E buskeda pa e 4 piscado nan cu a sali for di Aruba riba diasabra 12 di juli, a sigui den ora nan trempan di awe mainta. Manera ta conoci, for di diadomingo marduga ta buscando continuamente. Awe e avion Dash 8 di Wardacosta a bolbe busca den ora nan di mainta y atardi te cu anochi, den e parti nort di awa nan di Colombia. E barco di Marina Real Hulandes, Zr.Ms. Friesland y su helicopter tambe a bolbe contribui den ora nan di mainta y atardi di diaranson 16 di juli. Un avion comercial for di Aruba tambe a uni su mes na e buskeda.

Ta importante pa menciona, cu e avion di Wardacosta a logra di saca potret di un salbabida den awa nan nort di Colombia. Te ainda no por confirma na cua embarcacion e salbabida aki ta pertenece na dje. Ta informa famia tur dia tocante e ultimo desaroyo nan.