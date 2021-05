DAS ta brinda terapia gratis na personanan cu problema psicosocial y emocional

Departamento di Asunto Social (DAS) su seccion Bida y Famia, ta un team multidisciplinario cu ta consisti di diferente profesionalnan manera e.o. psicologo di adulto,

psicologo di mucha, ortopedagogo y terapista sistemico pa pareha y famia. Seccion Bida y Famia ta brinda terapia gratis na personanan cu problema psicosocial y emocional, e ayudo ta uno boluntario pues no ta wordo forsa.

Problema psicosocial y emocional ta consisti di entre otro problema- di relacion entre mucha cu mayor, -miedo, -emocional, -comunicacion, -atencion, -identidad, -comportacion, -relacion pareha & famia y -criansa di mucha. Tambe problema cu fase di bida, comienso di depresividad, tentamento, procesamento di trauma y luto, auto-imagen asertividad, stress y burn-out.

Seccion Bida y Famia ta consisti di tres (3) subseccion, subseccion mucha & hoben, subseccion adulto y subseccion pareha & famia. E seccion ta haci indicacion y ofrece terapia na mucha, hoben, adulto, pareha y famia. Ademas di esaki tambe ta haci trabou preventivo manera duna diferente tayer, charla y/of curso.

Seccion Bida y Famia ta uza diferente metodonan manera e.o. ‘EFT’ (emotional freedom technique), ‘Matrix Reimprinting’, ‘EMDR’ (eye movement desensitization and reprocessing), ‘NLP’ (neuro-linguistic programming) y Terapia Sistemico. Ademas di un trayecto di guia, e seccion ta ofrece tres (3) cita na momento di caso crisis.

Pa por ricibi un guia for di seccion Bida y Famia, bo persona mester trece un carta di referencia di sea bo dokter di cas of un instancia social. Si durante e proceso di guia e terapista tuma nota cu bo persona mester di un guia mas intensivo y avansa pasobra bo problema psicosocial of emocional a bira mas complica y kisas ta rekeri medicamento, e mes lo referi bo persona pa un psikiatra na SPD (Sociaal Psychiatrische Dienst) of Respaldo.

Seccion Bida y Famia kier ta mas cerca di comunidad y awo ta duna un servicio telefonico extra na tur persona cu tin un pregunta of duda y cu ta desea di papia directamente cu un profesional. E servicio aki ta riba tur diamars entre 8:00 am te cu 10:00 am via e number 528-1150.

Pa lesa mas tocante seccion Bida y Famia y e otro servicionan cu nos ta brinda na e comunidad di Aruba, nos kier invita bo persona pa subi nos website www.das.aw

“Bo no mester lucha den silencio. Bo por biba bon cu un condicion di salud mental, semper y cuando cu bo habri cu un persona tocante di dje.”

