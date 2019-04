DAS semper ta traha den margen di ley y na un manera profesional

Durante ultimo temponan tin cierto casonan di personanan den necesidad, door di un cierto reportero, cu ta purba pone Departamento di Asuntonan Social den un luz negativo. Sra. Jesseline Soto Garcia- Kelly, vocero di DAS, ta amplia.

Na prome luga, Departamento di Asunto Social ta traha den un manera profesional y semper ta traha den un margen di ley. Y nan ta yuda te unda por. Den bida, semper tin situacionnan dificil cu por presenta, e.o. problema of situacionnan menos agradabel social of financiero, cual ta pone cu e cliente ta acerca DAS pa un ayudo sea financiero temporal, sea un ayudo, of guia psico-social. Por acerca DAS tambe pa un di e servicionan di DAS.

Ta importante pa sa cu DAS ta yuda unda cu por y den margen di ley. P.e. DAS no ta dispone di paketenan di cuminda. DAS ta traha cu otro instancia pa asina yuda y intermedia cu e cliente pa e por ricibi un pakete di cuminda. P.e. vivienda: DAS no ta dispone di cas. Nan ta traha hunto cu FCCA, por ehempel y asina nan ta intermedia y yuda e cliente pa e yega na un vivienda por medio di FCCA.

P.e. Elmar, WEB y hopi otro instancianan cu DAS ta yuda intermedia pa un cliente.

Soto Garcia- Kelly a sigui bisa cu tur esaki ta a base di cooperacion di instancianan. DAS no por obliga un instancia di coopera. Nan ta duna di nan parti, pero ta keda na e instancia, pa sa con hopi y di con leu e por yuda e persona.

Pues ta keda den man di e instancia. Tambe kier a clarifica, mirando cu a nota cu algun informacion cu tabata circulando, cu DAS no tin ningun convenio of afspraak cu Rode Kruis. Nan tin etendi cu actualmente no tin suficiente boluntario pa yudanan cu casnan temporario. Pero cu ta trahando ariba esaki.

Cada profesional ta actua segun moral, norma y balor. DAS ta kere fielmente den libertad di expresion. Pero lamentablemente mester bisa cu tin reportero cu ta abusa di e privilegio aki. Nan ta practica libertinahe, y cu’n meta politico.

DAS un biaha mas ta informa e pueblo pa keda trankil. Nan departamento ni den pasado y ni awo, no ta wordo uza como un instrumento politico. Tabata palabranan di Sra. Jesseline Soto Garcia- Kelly, vocero di Departamento di Asunto Social (DAS).

Comments

comments