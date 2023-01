Diaranson mainta na Plaza Betico Croes a tuma un lugar cu diferente stake holders hunto cu SMAC, y a combersa cu Darren van Ommeren cu ta presidente di SMAC y a splica cu tabatin e di dos reunion pa coordina y prepara pa loke ta bira fakkel diasabra.

Pa 8’or ta sali for di entertainment center y asina ta drenta Vondelaan pa subi LG Smith Blvd, lo tin 6 grupo cu 7 banda musical.



Mirando cu eleccion di prins y pancho ta riba Plaza Betico y a reuni di biaha riba esaki y a discuti y intercambia ideanan pa haci esaki posibel tanto diasabra y diadomingo. E reunion a bay den un bon ambiente, y e cooperacion total di tanto, brandweer, dvg, kpa, ambulance, dti, dow dip y tur instancia cu tabata t’ey presente y a duna nan granito di arena y con pa haci e carnaval mihor.

Durante e reunion a pasa riba tur e rekesitonan cu tanto brandweer, polis, dti y otronan ta exigi na e seguridad di e mes un participante ta durante e parada.

Darren a menciona cu DTI a pidi pa tur grupo cu no a pasa na DTI pa keur nan vehiculo cu ta bay den parada y ta exigi y si no ta gekeur no por subi parada.

Di parti polis ta pidi pa e gruponan tin nan security cla pa subi caya pa e gruponan tin nan seguridad.