Durante reunion publico di diahuebs 14 december 2022 a trata e ley plan di impuesto 2023. Esaki ta encera e recuperacion di Aruba su finansa publico por medio di compensacion, reparticion husto y mehoracion di cumplimento di impuesto di ciudadano y bishitante.

Ta importante pa menciona cu e ‘Plan di Impuesto 2023’ tin como meta pa yega na un sistema fiscal mas simpel y husto. Esunnan cu nan entrada ta bou di 30.000 mil florin pa aña no lo paga inkomstenbelasting y no ta paga e primanan social. Asina ta facilita cu no tin un peso extra riba nan y cu nan por cumpli cu nan gastonan cu nan tin mensualmente. Esaki ta conta pa 36.161 persona den nos comunidad. E plan aki ta yuda den e parti caminda cu ta trece alivio pa hisa locual cu ta e suma liber di impuesto.

Un otro grupo den nos comunidad cu e plan di impuesto aki ta enfoca tremendamente riba dje, ta nos hende grandinan. Pa cuminsa, por mira e splitsing di pensioen di SVB entre parehanan. Esaki tabata algo cu hopi biaha tabata wordo treci dilanti pa locual ta esunnan cu ta hayando pensioen di biehes. Pero tambe esunnan cu tin un otro tipo di pensioen, caminda cu ta conta tur e pensionnan hunto, ora cu ta casa. Aworaki ta separa e dosnan aki fo’i otro, p’asina por baha e peso fiscal tambe riba esun cu tin cu raporta e parti di entrada. Y mas ainda, lo reduci impuesto riba entrada di 2% pa tur hende cu ta haci un diferencia mas grandi!

Un otro punto ta cu lo subi e reparatietoeslag pa tur pensionado di SVb cu 45 florin pa luna. E suma tabata 125 florin pa luna y awor cu e aumento aki e lo bira 170 florin pa luna cu tur pensionado di SVb ta haya. Asina nos por mira cu e ta un mehoransa sigur pa e parehanan aki. Nan ta keda cu mas placa den nan saco.

Pais Aruba no tin’e facil, tin un debe pa paga, tin begrotingsnormen pa cumpli cu ne y tin e urgencia pa drecha nos credibilidad financiero riba mercado internacional. Pero si por menciona cu gobierno ta haci todo lo posibel pa e pueblo por wordo alivia.