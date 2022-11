E siman aki nos a cuminsa trata presupuesto 2023 di Pais Aruba. Presupuesto ta e ley di mas importante di nos pais. Unda cu cada dia nos ta trata cartera di dos Minister. Manera semper ora ta trata presupuesto di pais, nos como parlamentario ta tum’e hopi na serio. Mester studia e presupuesto, haci pregunta riba e maneho y e sumanan financiero di cada ministerio.

Durante e prome dia di presupuesto 2023, parlamento a conta cu presencia di Minister di Economia, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, Geoffrey Wever, y Minister di Labor, Energia y Integracion, Glenbert Croes. Durante e reunion mi a enfoca riba e oportunidad pa crea idea nobo pa nos economia y cu e participacion di nos hendenan den nos comunidad. Mi a enfatisa hopi riba e programanan cu tin actual riba e tereno pa bini cu e ideanan pa crea propio negoshi. Desde mucha kidspreneurs with big ideas te na nos adultonan mayor Silver Entrepreneurship.

Na banda di nos turismo ta importante pa bini cu otro pilar economico. Pa mi ta hopi esencial pa nos por cuminsa na nos mesun yiunan di tera. Ta sumamente importante pa sostene y kere den nos hendenan y vooral di awo caba yuda nos muchanan pa asina nan mente por ta den e direccion aki. E parti di innovacion y tecnologia ta asina avansa, cu mester haci bon uzo di dje.

Tambe mi preguntanan tabata hopi enfoca riba relacion comercial cu e paisnan den exterior. Pasobra por yuda cu crea propio negoshi, pero Aruba ta un pais chikito y semper mester tin e contacto cu e otro paisnan pa asina por exporta e productonan di Aruba, pero tambe cu Aruba por importa productonan di bon calidad y bon prijs.

Mi a puntra Minister Geoffrey tambe si DEZHI por dirigi of informa e personanan cu kier cuminsa cu negoshi den ki direccion nan lo por bay, pa asina e persona por ta mas sigur cu su producto lo ta berdaderamente exitoso y no mester warda te ora cu ta bay purba y mira cu no tin interes den e producto of cu tin demasiado producto similar.

Como parlamentario, nos ta mira e bienestar di tur persona den nos comunidad. P’esey tambe ta importante pa nos cumpli cu nos trabou y ta presente durante e reunionnan di presupuesto pa asina nos por haya scucha di minister y tambe como parlamentario controla e trabounan di e ministernan.