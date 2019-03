Tecnologia

E red social a anuncia e introduccion di e Dark Mode di Messenger na mei 2018, pero el a tarda un aña den realisa e actualisacion.

Loke hopi hende tabata warda, e ‘Dark Mode’ di Facebook Messenger ya ta disponibel pa iOS y Android.

Pa activa esaki, prome mester update e Messenger na e ultimo version. Despues, mester manda un emoji di luna pa un di bo amigonan di Facebook den un chat. E ora lo aparece un un bentana emergente informando e usuario cu e ‘Dark Mode’ ta disponibel, despues di cual lo por accede na e configuracion pa activa esaki.

Can you find Messenger's new dark mode? Hint: it comes out under a crescent moon 🌙. pic.twitter.com/FZxKAyA5ox

— Messenger (@messenger) March 4, 2019