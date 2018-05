Daphne Lejuez (MEP): San Nicolas merece di ta e pionero den e era nobo di innovacion

Recientemente parlamentario Daphne Lejuez di fraccion di MEP, a wordo invita pa Sra. Velthuizen, directora di Camara di Comercio, pa un reunion cu algun miembro di COSME (EU program for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) cu tin como meta pa promove entrepreneurship y mehora condicionnan comercial pa asina empresarionan chikito y mediano por desaroya y florece. E programa di COSME ta core di 2014 te cu 2020 y ta traha cu un budget disponibel di 2.3 biyon Euro.

Reunion cu COSME

Hunto cu e representante di COSME, Sr. Hans Vershoor, a bin un team di Hulanda di empresario hoben, Sr. John Sandiford y Sr. Maarten Hendriks, pa haci un sondeo riba e factibilidad di Aruba como un destinacion pa incubators/start-ups. E team di empresario hoben di Hulanda ta partner den un Start-up na Eindhoven na Hulanda cu ta ofrece entre otro servicionan pa start-ups, incubator y co-working spaces pa asina promove entrepreneurship den sector empresarial chikito y mediano.

Durante e reunion nan a comparti cu den nan sondeo preliminar nan por a constata cu pa Aruba no tin areanan defini pa incubators, pero mas bien cu henter isla di Aruba por wordo considera como un incubator.

Considera San Nicolas como area pa Innovacion

Den combersacion parlamentario Lejuez a comparti pa tuma San Nicolas den consideracion como un localidad pa crea espacio pa innovacion, incubators y pa stimula entrepreneurship, mirando cu akinan e espacio comercial no ta satura y por crea un comunidad empresarial hoben, dinamico y progresivo cu alabes lo por duna San Nicolas e desaroyo y empuhe necesario pa reinventa su mes y aumenta actividad economico.

Servicio di Ferry por aporta na cambionan grandi y positivo

Parlamentario Lejuez a menciona tambe e plannan di un posibel servicio di Ferry entre islanan ABC cu lo sali for di San Nicolas, asina aki brindando hopi oportunidad y beneficio na e area di San Nicolas y tambe Start-Ups, door di amplia economies of scale (afzetmarkt) y haciendo e mas atractivo pa establece negoshi na San Nicolas. Un desaroyo cu eventualmente lo por aporta na cambionan grandi y positivo pa nos “Sun Rise City”!

Representantenan di COSME hopi entusiasma

E representantenan di COSME a keda hopi entusiasma cu e posibilidad y siguramente lo inclui esaki den nan evaluacion y Parlamentario Lejuez den futuro cercano lo extende un invitacion pa bishita San Nicolas na e comision aki. ”Awo ta keda na nos pa traha na materialisa plannan pa e posibel desaroyo aki pa San Nicolas y Aruba”, segun Lejuez.

Como presidente di comision fiho di parlamento riba areanan di economia y innovacion, parlamentario Lejuez a sigura di trece esaki dilanti pa wak con por stimula e desaroyo necesario pa por complementa e desaroyo socio-economico pa e bienestar di esunnan cu ta biba na San Nicolas, y consecuentemente tambe pa Aruba den su totalidad.

“Den reciente decadanan, San Nicolas a conoce un caida socio-economico debi na entre otro e volatilidad di e industria petrolero y e falta di maneho economico sostenibel. Mas cu un distrito, San Nicolas mester wordo considera como un ciudad cu atributonan unico y cu un potencial economico dinamico cu ta biba den comunidad di San Nicolas. Un comunidad trahado y uni cu merece e hermentnan y oportunidadnan nobo di desaroyo, muy specialmente a traves di “21st Century Skills & Careers”, asina ki cuminsando un era industrial nobo, moderno y sostenibel. “San Nicolas merece esaki”, Parlamentario Sra. Daphne Lejuez ta conclui.

