Daphne Lejuez (MEP): “A maniobra legalmente cu nos Ley di Compatibilidad”

“Papier is geduldig” – riba papel tur cos ta posibel. A tuma nota di un comunicado di ex-minister di asuntonan economico, awor parlamentario di oposicion, cu ta purba na hustifica un maneho iresponsabel y un deuda enorme (di 49% di GDP na 2009 pa 90% di GDP na fin di 2017), di cual e tambe a forma parti, sin un solucion na man. Paso si en berdad tawata tin un solucion solido estableci, Aruba lo no ta na borde di un aanwijzing of KB. Cu esey bisa, hustificacion ta simplemente escusa bashi y esey no ta locual nos pueblo merece.

Berdad cu na algun ocacion a entrega presupuesto na tempo, cu e documentonan ta publico y berdad cu riba papel e presupuestonan tawata cumpli cu normanan palabra cu Caft – pero un presupuesto ta meramente refleha un posibilidad, un proyeccion, un “schatting” – es decir cu mientras a entrega un presupuesto, locual na final di dia ta conta, ta e realisacion di esaki, pues e resultado di e presupuesto na final cu ta e jaarrekening pa completa e cyclo di begroting.

Ta hustamente AKI ta unda e “rabo di porco ta krul”… pasobra ta bin resulta cu desde inicio cu a introduci e ley di Laft pa supervision di Caft, no a logra alcansa e meta proponi den e presupuestonan y semper mester clausura aña cu diferencianan grandi door di introduci un presupuesto supletorio, asina aki tambe haciendo e practicamente imposibel pa parlamento por hasi su trabow di control debidamente.

Un bon ehempel ta na 2013, unda cu Raad van Advies ta constata cu a keda falta e presupuesto supletorio di DOW cu no a wordo entrega na tempo hunto e presupuesto supletorio di Pais, asina aki bayendo impugna di artikel 31 di nos ley di comptabilidad. Esaki a haci e minister en cuestion, cu awe tambe ta un parlamentario di oposicion, culpabel di no solamente “ondeugdelijk financieel beheer” pero lo por a hiba na implicacionnan severo pa e mandatario responsabel. Ta mayoria den parlamento so por a absolve di esaki, locual tambe a sosode cu un fraccion mayoritario di AVP e tempo ey.

Pa por resolve e deuda, mester compronde con a yega na e deuda. Nos ley di comptabilidad a wordo maniobra legalmente cu consecuencianan financiero fatal. Ta desaproba con kier pretende cu manipulacion di cifras den cuadro di procesonan legal (por ehempel entrega presupuesto na ora cu ta cuadra cu normanan palabra riba papel, y aprobacion di parlamento cu fracccion mayoritario cu ta sostene gobierno aka “stempelparlement”) ta e forma corecto pa maneha e pais aki a sabiendas cu e presupuestonan aki no ta alcansabel ni duradero si mira cu e no ta ni yega cerca di e realisacion ora di considera presupuestonan supletorio y e jaarrekening. Esaki ta algo cu organonan consultativo y Caft semper a enfatisa den cuadro di normanan di Caft, pues cu e solucionnan proponi den e presupuestonan no tawata di indole structural ni sostenibel, ya cu tawata trata di “meevallers” incidental cu lo no por wordo replica.

