Daphne Lejuez: ‘BBO riba recibo of no?’

Na december Parlamento di Aruba a trata e Ley unda cu entre otro lo mester kita BBO, BAZV y BAVP for di recibo anto inclui esaki directamente riba prijs di producto of servicio. Segun e Ley, esaki lo mester a tuma luga 1 di januari 2019, y lo duna multa si no haci e cambio conforme Ley.

Fase transitorio di introduccion

Despues di a dialoga riba e topico aki na Parlamento, mirando cu hopi compania lo no por cumpli cu esaki den un termino asina corto, y particularmente e lo ta un tarea sumamente intensivo pa companianan cu tin miles di producto individual cu lo mester cambia prijs, a opta inicialmente pa introduci un fase transitorio di 6 luna pa por cumpli cu e cambio conforme Ley.

BBO lo wordo reemplasa na 2019

Durante tratamento di Ley, Minister President a informa cu medio 2019, como parti di e reforma fiscal lo bay reemplasa BBO, BAZV y BAVP cu un (1) solo belasting indirecto cu lo no ta cumulativo manera e BBO actual. Pues cu e ta wordo cobra varios biaha manera por ehempel na nivel di wholesale, retail y cualkier transaccion comercial. “Mirando cu esaki tambe lo bay nifica mas adaptacion administrativo pa companianan na 2019, a pidi gobierno pa por haci un (1) solo cambio na 2019,” segun Parlamentario Daphne Lejuez ta splica.

Fase transitorio acopla na impuesto nobo

Minister President a anuncia den Parlamento cu e fase transitorio di introduccion di Ley pa kita BBO, BAZV y BAVP for di recibo lo keda acopla na introduccion di belasting indirecto nobo cu lo bay reemplasa BBO, BAZV y BAVP. “Cu esaki simplificando e proceso y dunando comercio un alivio y espacio pa por haci un (1) solo cambio ora e belasting indirecto keda anuncia mitar di 2019,” segun Parlamentario Daphne Lejuez ta subraya. E ta sigui splica cu “mientrastanto, mirando cu a pasa e Ley na december, e ta posibel awor pa no inclui e BBO, BAZV Y BAVP riba recibo, pero e lo no wordo enforsa, pues lo no controla ni duna multa durante e fase transitorio.”

Belasting indirecto nobo medio 2019

Minister President a anuncia cu gobierno tin intencion di introduci un (1) belasting indirecto nobo cu lo reemplasa BBO, BAZV y BAVP mitar di 2019 y ta spera cu pa cuminsamento di segundo kwartaal di 2019 por duna mas informacion di kico por spera di e belasting indirecto aki, pues con e lo mester wordo cobra y paga. A wordo splica cu e belasting indirecto aki tambe lo bay conoce un fase transitorio di introduccion. Den e forma aki dunando e companianan suficiente tempo pa por adapta na e cambionan proponi.

Conclusion

Por conclui e ora cu companianan realmente no mester haci cambio ainda pa loke ta trata BBO, BAZV y BAVP riba recibo y por warda riba e introduccion di e belasting indirecto nobo cu lo bay reemplasa esakinan pa asina haci un solo cambio. “Pa e consumidor esaki kizas por trece un tiki confusion, mirando cu awor e comerciante lo tin e opcion di sea pone BBO, BAZV y BAVP riba recibo of inclui esaki den su prijs. Pero e compania no por haci tur dos pareu,” segun Parlamentario Lejuez ta splica. Pues sea consciente y corda como consumidor bo tin e derecho y opcion di escogencia na unda bo ta haci bo compras.

Pa loke ta trata aumento di prijs di producto y servicio, Parlamentario Lejuez lo dedica un otro artikel riba e topico aki.

