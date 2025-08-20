For di caminda principal entre Drive-In y Santa Cruz, tin 4 tanki di concrete cu tabata pertenece na Aruba su prome planta di purificacion di awa conoci como LWV.
Na 1930, bao Antiyas Hulandes, e tempo ey na Corsow a dicidi pa “richt in” e waterzuiveringsinstallatie, pa yuda combati e scarsedad di awa cu tabatin riba e islanan Aruba y Corsow. E director e tempo ey di LWV, Sr. Beaujon, naci na Aruba, a cuminsa boga pa inicia cu destilacion di awa di lama, pero esey tabata algo hopi caro pa haci. Na 1932, Sr. Beaujon toch a logra convence Gobierno Central pa cuminsa destila awa di lama. Prome cu a inicia cu e destilacion di awa salo, ya a instala tubonan di awa for di e planta di destilacion di awa na Balashi, pa e sero di Kibaima, mirando cu mester a busca manera pa aumenta e presion di awa pa asina esaki yega San Nicolas y Oranjestad.
A construi e prome 2 tankinan cu un dak den forma di un koepel. Cu pomp, LWV tabata manda e awa purifica for di nan planta pa e tankinan na Kibaima y a instala tuberianan pa tanto Oranjestad y San Nicolas pa suministra tur dos districto. Na 1941 y 1942, a traha e otro dos tankinan cu ta mas grandi y visible for di e caminda grandi di Santa Cruz. Tur anochi tabata yena e tankinan aki completamente cu awa purifica pa asina cu mainta habri, e districtonan aki haya nan suministro di awa . Asina mes, e presion di awa pa San Nicolas y Oranjestad no tabata suficiente y na 1939 a traha dos toren cu tabata mas halto y asina tabata pump e awa for di e tankinan pa e torennan aki, pa e awa por yega mas facil na San Nicolas y Oranjestad. Unabes cu e presion di awa tabata acceptabel, tabata conecta casnan riba e red di distribucion di awa.
Segun Daphne Every di Stichting Monumenten Fonds, e idea pa converti e tankinan aki cu tin decadanan for di servicio, den un centro di archivo nacional, ta un matrimonio perfecto. E edificionan aki ta sigur, halto y ideal pa por controla e clima perfectamente pa e proposito di warda Aruba su historia. E localidad aki ta perfecto mirando e altitud. E tankinan ta situa 50 meter riba nivel di lama y ta perfecto den caso di calamidad mirando cu e no por inunda. Ademas e tankinan no tin bentana, cual ta haci nan ideal pa mantene e clima necesario pa por archiva diferente material historico.
Den transcurso di aña, a sondea e miho uzo pa e structuranan aki, y awo lo bay studia con pa transforma esaki den un centro di Archivo Nacional. Lo converti e prome dos tankinan, cu e dak di koepel den e archivo mes den cual lo conserva e diferente materialnan historico, mientras cu lo converti e tankinan mas cerca di caminda grandi, den museo di sclavitud y herencia y tambe oficina. Ademas tin plan pa traha un edificio na banda den cual lo haci e trabao preparatorio prome cu e documentonan drenta den e archivo mes.
Unabes inicia cu e Proyecto grandi aki, esaki lo tuma entre un aña y mei pa 2 pa completa.