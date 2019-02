DAO: Encuesta pa Hobennan – Transicion di scol pa mercado laboral

Den februari y maart 2019 Departamento di Labor y Investigacion (DAO) lo tene su prome Encuesta dirigi riba e transicion di Estudio-pa-Empleo, cu lo hiba e nomber di School to Work Transition Survey of SWTS 2019. E SWTS 2019 tin como meta, genera informacion relevante y actual tocante e situacion y participacion di nos hobennan entre 15 pa 29 aña den e mercado laboral, y tambe ilustra e dificultadnan cu por presenta ora e hobennan subi nos mercado laboral despues di a caba nan estudio.

E analisis di e data lo mester por demostra e puntonan fuerte y debil di nos mercado laboral pa cu nos hobennan, y mustra e razonnan di esaki durante e transicion. Nos lo traduci e resultadonan di e encuesta pa saca afo e oportunidadnan pa empleo, programanan pa desaroyo y maneho pa nos hobennan.

Con bo persona por contribui?

Pa e SWTS 2019, lo saca un muestra di adresnan reparti riba henter Aruba. Si bo adres aparece den e adresnan escohi, nos ta pidibo cordialmente pa duna bo colaboracion na nos encuestador. Den e encuesta aki lo entrevista solamente esnan entre 15 pa 29 aña di edad. No ta importa si e persona ta traha of no. Pa medio di e cuestionario lo haci preguntanan tocante bo estudio y trayectoria riba e mercado laboral te cu awor.

E encuestadornan lo bishita e adresnan selecta entre 8.00 a.m. y 8.00 p.m. E encuestadornan lo identifica nan mes cu un badge di DAO y lo ta bisti cu un t-shirt blauw. Den e caso cu no tin hende na cas, e encuestador lo laga un carta atras cu su number di telefon. Nos ta pidi’bo pa por fabor tuma contacto mas lihe posibel cu e encuestador pa traha un cita cun’e. Tambe por yama DAO pa asina traha un cita.

Privacidad

Lo trata tur informacion confidencialmente y lo publica solamente den forma agrega. Departamento di Labor y Investigacion ta garantisa bo anonimidad total.

Bo informacion lo aporta na un miho bista riba e desaroyonan di e mercado laboral aki na Aruba. Pa e motibo aki bo participacion ta di suma importancia pa e SWTS 2019.

Nos ta gradicibo di antemano pa bo participacion na e SWTS 2019. Pa mas informacion riba SWTS 2019, bo por tuma contacto cu un di nos empleadonan di e Oficina di Investigacion di Mercado Laboral (Bureau Arbeidsmarktonderzoek) na number di telefon 523-7720 entre 8:00am pa 4:30pm of e-mail nos na [email protected]

Comments

comments