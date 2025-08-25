Caribbean Mercantile Bank ta un banco comercial local estableci na 1962 y ta sirbi nos comunidad tanto pa loke ta negoshi como clientenan personal. E historia di CMB como un partner solido den nos comunidad ta un bon documenta y cu gran visibilidad den su logranan durante e añanan.

CMB recientemente a tuma despedida di Roberto Dijkhoff cu a baha cu pensioen e luna aki. Despues di 40 aña di servicio, Roberto ta culmina su carera den gran forma como Managing Director. Roberto ta un lider cu a contribui enormemente na guia banco durante momentonan crucial di cambio manera digitalizacion, operacional, regulacion y compliance. Un gradicimento inmenso ta bai na Roberto pa tur loke e la significa pa banco y tur esnan cu e la traha cu ne.

Cu salida di Roberto, nos ta contento di anuncia nombramento di Elizabeth “Lizette” Sint como Managing Director di CMB.

Elizabeth ta yega CMB via Rabobank unda cu e la traha e ultimo 15 aña den varios funcion clave. Entre otro Elizabeth a funciona como CEO di Rabobank na paisnan manera Chile y Peru, pero tambe como top ehecutivo na Australia y New Zealand. Mester menciona tambe cu prome cu Rabobank Elizabeth a cuminsa su carera na 1991 na ABN-Amro y a traha den varios funcion den e areanan di Risk, Private Equity y Group Strategy.

E posicion aki na CMB ta haci cu Elizabeth ta bin cas bek ya cu e la nace y crece na Aruba, pero a bai biba na Hulanda na momento di sigui su estudionan. Elizabeth ta menciona di ta entusiasma di por bin traha bek na su isla natal.

Nos ta sumamente contento cu Elizabeth ta uni su mes na nos ekipo y ta dun’e un caluroso bon bini bek na Aruba.

Di parti di CMB nos ta premira cu e adicionnan y cambionan aki na nos ekipo di gerencia lo trece mas y miho servicionan y experiencianan pa nos clientenan y comunidad en general.